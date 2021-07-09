En az 1.000 en fazla 75.000... 36 ay vade fırsatıyla uygun kredi müjdesi! Masraf yok prim yok! SMS ile başvurun paranızı anında alın!
En az 1.000 en fazla 75.000... 36 ay vade fırsatıyla uygun kredi müjdesi! Nakit para lüzumu olan yurttaşlar yeni seneyle beraber sunulan avantajları merak ediyor. Aşinayı üzere lüzum kredilerinde belli zamanlar arasında farklılar yapılıyor. Bankalar kredi gereksinimini olanlar için yeni önerilerini duyurarak bu fırsatlardan faydalanmasını sağlıyor. İnternet bankacılığı kadar kullanışlı seçeneklerden bir diğeri de mobil bankacılık uygulamaları ile kredi başvurusudur. Kredi notunuz yüksek ise anında krediniz onaylanır ve online olarak hesabınıza alabilirsiniz. Sonuçlanma süreci bu noktada 2 iş günü sürebilmektedir.
Bankalar tarafından nakit para gereksinimi olanlara ihtiyaç kredisi önerilerinde müjdeler geliyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla seçim ediliyor. Öneriyi dinleyenler ise aylık ödeme meblağı ve faiz oranı hakkında ayrıntıları inceleyerek bilgi sahibi olmak hedefinde. İhtiyaç kredisi, günümüz teknolojik imkanları da değerlendirilerek birçok farklı şekilde yapılabilir. Başvurularınızı çok daha yakından analiz etmek istiyoruz. Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz.
* Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir. Mevcut Enpara.com müşterileri Enpara.com İnternet veya Cep Şubesi'nden, henüz Enpara müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler. Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.
* İhtiyaç kredisi başvuruları QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir. Daha önce kullanmış olduğunuz kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerini geciktirmeden, düzenli olarak yapmış/yapıyor olmanız ve şu anda düzenli bir gelirinizin olması veya son dönemlerde Enpara.com'da bir birikiminizin olması başvurunuzun olumlu değerlendirilmesini sağlayacak en önemli etkenlerdir.