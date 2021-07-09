E-devlet üzerinden kontrol eden herkes gün itibari ile 1500 TL ödeme alabilecekler: Sorgulamalar… Anında PTT'ye yatıyor!
Ve sonunda netleşti! Anında 1.500 TL yatırılıyor. Binlerce vatandaşın uzun zamandır bekledikleri nakdi destek ödemeleri alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklama geldi. Gelen açıklama sırasında gün itibari ile Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığı ile kişilerin hesaplarına, hesapları yoksa da PTT aracılığı ile 1500 TL olarak ödemeler yatacağı belirtildi. Bu sayede vatandaşlar nakdi fiyat destek ödemeleri var mı yok mu anlık olarak e devlet aracılığı ile denetlemelerini yapabilecekler. İlk kez e-Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor.
30 Haziran tarihinde sona eren ödemelerin uzatılmayacağı açıklandı. Haziran ayı ödemelerininin henüz yatmaması sebebiyle, Temmuz'da son maaşın ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacaklarını söyledi. En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Nakdi ücret desteği ödemeleri ise yeniden uzatılmadı.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e-Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Koronavirüs salgını süresinde vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor.