E-devlet üzerinden kontrol eden herkes gün itibari ile 1500 TL ödeme alabilecekler: Sorgulamalar… Anında PTT'ye yatıyor!

Ve sonunda netleşti! Anında 1.500 TL yatırılıyor. Binlerce vatandaşın uzun zamandır bekledikleri nakdi destek ödemeleri alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklama geldi. Gelen açıklama sırasında gün itibari ile Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığı ile kişilerin hesaplarına, hesapları yoksa da PTT aracılığı ile 1500 TL olarak ödemeler yatacağı belirtildi. Bu sayede vatandaşlar nakdi fiyat destek ödemeleri var mı yok mu anlık olarak e devlet aracılığı ile denetlemelerini yapabilecekler. İlk kez e-Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor.

09.07.2021 15:32 - Son Güncelleme: 09.07.2021 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





