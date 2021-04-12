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En avantajlı kredi faizi değişiyor! 1,32 fırsatı daha bitmedi! Garanti, QNB, Ziraat, TEB, Akbank faiz oranları kaç oldu?

Mart ayında hangi bankanın en uygun krediyi verdiği, kredi çekeceklerin gündeminde. Binlerce kişi banka şubelerine uğrayarak, mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetlerine ulaşarak taşıt, konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapmak üzere bilgi alıyor. Her banka belirli tarihlerde yeni avantajlarını müşterilerine sunuyor. Nisan ayında kredi faiz oranlarında bankaların yeni teklifleri duyuruluyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif ise 1,32 oranla Vakıfbank'tadır.

12.04.2021 18:31 - Son Güncelleme: 12.04.2021 18:31
En avantajlı kredi faizi değişiyor! 1,32 fırsatı daha bitmedi! Garanti, QNB, Ziraat, TEB, Akbank faiz oranları kaç oldu?

Kredi çekme düşüncesi olanlar bankaların internet sitesi üzerinden güncel durumu inceliyor. Kredi faiz oranlarında dönem dönem çeşitli değişimler yaşanıyor. Bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Nisan ayının gelmesiyle bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisindeki son durumu değerlendirip karar vermek isterken ev ve araba almak isteyen binlerce kişi en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı ev alacaklara cazip gelen tekliflerden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En avantajlı kredi faizi değişiyor! 1,32 fırsatı daha bitmedi! Garanti, QNB, Ziraat, TEB, Akbank faiz oranları kaç oldu?

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 2.22'den başlıyor. 100.000 lirada ise 1,79.

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.50'den başlıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

En avantajlı kredi faizi değişiyor! 1,32 fırsatı daha bitmedi! Garanti, QNB, Ziraat, TEB, Akbank faiz oranları kaç oldu?

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

En avantajlı kredi faizi değişiyor! 1,32 fırsatı daha bitmedi! Garanti, QNB, Ziraat, TEB, Akbank faiz oranları kaç oldu?

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59
Faiz Oranı % 1,38
Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

En avantajlı kredi faizi değişiyor! 1,32 fırsatı daha bitmedi! Garanti, QNB, Ziraat, TEB, Akbank faiz oranları kaç oldu?

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05