En avantajlı kredi faizi değişiyor! 1,32 fırsatı daha bitmedi! Garanti, QNB, Ziraat, TEB, Akbank faiz oranları kaç oldu?
Mart ayında hangi bankanın en uygun krediyi verdiği, kredi çekeceklerin gündeminde. Binlerce kişi banka şubelerine uğrayarak, mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetlerine ulaşarak taşıt, konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapmak üzere bilgi alıyor. Her banka belirli tarihlerde yeni avantajlarını müşterilerine sunuyor. Nisan ayında kredi faiz oranlarında bankaların yeni teklifleri duyuruluyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif ise 1,32 oranla Vakıfbank'tadır.
Kredi çekme düşüncesi olanlar bankaların internet sitesi üzerinden güncel durumu inceliyor. Kredi faiz oranlarında dönem dönem çeşitli değişimler yaşanıyor. Bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Nisan ayının gelmesiyle bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisindeki son durumu değerlendirip karar vermek isterken ev ve araba almak isteyen binlerce kişi en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı ev alacaklara cazip gelen tekliflerden.