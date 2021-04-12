22 ayar bilezik, çeyrek ve gram anlık altın fiyatları: Yüzde 0,87 azalış! Kafa kurcaladı 6 lira düşüş sonrası...

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar kapanış saatleriyle birlikte sık sık araştırılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde 454-461 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 458 liradan tamamladı. ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle altın fiyatları geriledi. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram anlık altın fiyatları

12.04.2021 20:26 - Son Güncelleme: 12.04.2021 20:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





