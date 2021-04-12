22 ayar bilezik, çeyrek ve gram anlık altın fiyatları: Yüzde 0,87 azalış! Kafa kurcaladı 6 lira düşüş sonrası...
Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar kapanış saatleriyle birlikte sık sık araştırılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde 454-461 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 458 liradan tamamladı. ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle altın fiyatları geriledi. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram anlık altın fiyatları
22 ayar bilezik, çeyrek ve gram anlık altın fiyatları gün içerisinde vatandaşların araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 456 bin 600 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.735,45 dolardan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 736,00 lira, Cumhuriyet altını 3.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 454,20 liradan işlem gördü.