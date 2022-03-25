👉A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ramazan kolisi ne kadar? Ramazan kolisi fiyatları 2022! Marketlerin Ramazan erzak paketleri dopdolu…

11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan kolisi fiyatları 2022 araştırmalarına başladı. Evine temel gıda ürünlerini daha uygun fiyata satın almak ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımda bulunmak amacıyla Ramazan erzak paketlerinin içeriklerini ve fiyatlarını incelemek isteyenler tek tek market şubelerini gezmek yerine internetten tüm bilgilere ulaşarak karşılaştırma yapmak istiyor. Peki A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ramazan kolisi ne kadar? Marketlerin Ramazan erzak paketlerinin içeriğinde neler yer alıyor?