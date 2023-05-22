1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni emeklilik reformu gündeme geliyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni emeklilik rotası çizilecek. Emeklilikte 2. reform için hazırlıklar başladı. İşte başta kısmi emeklilik olmak üzere yeni çalışmalara dair merak edilenler...