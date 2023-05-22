1999-2002-2004 sonrası SGK'lı olanlar! EYT'de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...
Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası... Yeni Meclis'in gündemindeki önemli konulardan biri, emeklilik reformudur. Bu reform, esnaf, çiftçi ve kadınlar gibi milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler, özellikle 2000 sonrası doğumlu bireyler için kolay emeklilik imkanlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. EYT düzenlemesinden sonra, emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan bu kişilere yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
22.05.2023 09:34 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:34
Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni emeklilik reformu gündeme geliyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni emeklilik rotası çizilecek. Emeklilikte 2. reform için hazırlıklar başladı. İşte başta kısmi emeklilik olmak üzere yeni çalışmalara dair merak edilenler...