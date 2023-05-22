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Haberler Ekonomi 1999-2002-2004 sonrası SGK'lı olanlar! EYT'de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

1999-2002-2004 sonrası SGK'lı olanlar! EYT'de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası... Yeni Meclis'in gündemindeki önemli konulardan biri, emeklilik reformudur. Bu reform, esnaf, çiftçi ve kadınlar gibi milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler, özellikle 2000 sonrası doğumlu bireyler için kolay emeklilik imkanlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. EYT düzenlemesinden sonra, emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan bu kişilere yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

takvim.com.tr
22.05.2023 09:34 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:34
1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni emeklilik reformu gündeme geliyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni emeklilik rotası çizilecek. Emeklilikte 2. reform için hazırlıklar başladı. İşte başta kısmi emeklilik olmak üzere yeni çalışmalara dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

4.7 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci reform için hazırlıklar başladı.

1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak önemli düzenlemeler önümüzdeki günlerde yeni Meclis'in gündemine taşınacak. Esnafın, çiftçilerin, annelerin aralarında olduğu geniş bir kitlenin yüzü gülecek.

1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

BAĞ-KUR REFORMU GELİYOR

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

1999-2002-2004 sonrası SGK’lı olanlar! EYT’de 3600 kısmi emeklilik için nihai tablo! Emeklilik yaşı 2 yıl düşecek! Kademeli yaş, borçlanma, staj sigortası...

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.

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