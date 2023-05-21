ŞOK'ta bu hafta 200 ml + 5 çeşit Deodorant 40 TL! ŞOK 21-22-23 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! 5 sayfa broşür az evvel yayımlandı!
ŞOK 21-22-23 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 5 farklı çeşit Deodorant indirime girdi. Tanesi 79,90'dan 40 TL'ye düştü. 8'li Selpak Extra Kağıt Havlu da 99 TL'de 54 TL'ye indi. Haftanın yeni indirimleri belli olurken vatandaşlar güncel broşürü merak ediyor. İşte ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Tam 5 sayfa! İşte indirimli ürünlerin tamamı...
21.05.2023 14:35 - Son Güncelleme: 21.05.2023 14:35