Emekliyi getirene de 1250 TL! Emekliye 1250 TL! İşte banka banka SGK ve Bağkur emeklisi ödeme tutarları
Emekliyi getirene de 1250 TL! Emekliye 1250 TL! İşte banka banka SGK ve Bağkur emeklisi ödeme tutarları... SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için promosyon ödemeleri için o ay yaklaşıyor. Bu bağlamda emekliler bu yıl bankalar ile olan 3 yıllık anlaşmasını tamamlıyor ve sistemden çıkmaya hak kazanıyor. Bu da özel bankalar başta olmak üzere tüm bankaları harekete geçirdi. Emekliler maaşlarını başka bankalara taşımaları karşılığında promosyon ücreti alıyor. Her banka farklı teklif ve şartlar sunabiliyor. SGK tarafından yapılan açıklamada Türkiye Bankalar Birliği ile promosyon pazarlığı için masaya oturulacağına yer verildi. 2020 yılının 3 ödemesinden biri olacak promosyon ödemelerinde bankaların promosyon miktarlarını yükselteceği bildirildi.
Emeklilerin promosyon ayı geldi. En yüksek promosyon ödemesini almak isteyen emekliler bankaların tekliflerini yakından inceliyor. 2017 yılında hayata geçirilen promosyon ödemesi emeklilerin en önemli ek kazançları arasında yer alıyor. Promosyon ücretlerine 2017'den sonra zam yapılmadı. Bu da ödemelerin gözden düşmesine neden oldu. Ancak emeklilerin bankalarla yaptıkları anlaşma bu Mart ayında sona erecek. Bu nedenle bankalar yeniden atak yaptı. Özellikle özel bankalar birçok teklifi emekliye sunuyor. Emekliler sunulan anlaşmalara karşılık maaşını tercih ettiği bankaya taşıyarak ek ödemesini alıyor. Bir özel banka çıtayı 1250 TL'ye çıkarırken, emekliyi getirene de benzer fırsatı sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...
EMEKLİLER SÖZLEŞME SÜRESİNİ DOLDURDU
Emekliler ilk kez 2017 Mart ayında bankalar ile masaya oturdu ve promosyon karşılığında maaşlarını taşıdı. Emekliler ile bankalar arasında yapılan anlaşma 3 yıllıktı. Buna karşılık ise 300 TL ile 450 TL arasında değişen ödemeler yapıldı. Emekliler sistemdeki 3 yıllık süresini Mart ayında dolduruyor ve yeni anlaşma yapma hakkı kazanıyor.