1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? Temmuz 2023 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 3.0 litre motor MTV hesaplama
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve araç sahipleri tarafından merakla araştırılan detaylar ortaya çıktı. Son dakika haberine göre, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi iki katına çıkarıldı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, 1300-1600-1800-2000 CC aralığındaki araçlara yönelik MTV ücretleri de yeniden belirlendi. İşte yaş, yıl ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin detayları...
2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "2023'te hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?" sorusu gündeme geldi. Haberimizde 2023 MTV listesine yer verdik.
MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı.
01.01.2018 SONRASI TESCİL
0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı
1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı
1601-1800 cc Matrahı 177.000'i aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000'i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı
1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 177 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı