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Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu habere toplanın! EYT’liye prim hesabı: Hangi formüller masada, nasıl hesaplanacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) eksik primi olanlar da bulunuyor. Primi eksik olanlara 3600 günden kısmi emeklilik ve borçlanma hakkı tanınıyor. Peki, primi az olanlar için hangi formüller gündemde? Maaşlar nasıl hesaplanacak? İşte emeklilikte yaşa takılanların (EYT) konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

23.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 23.02.2022 06:59
Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu habere toplanın! EYT’liye prim hesabı: Hangi formüller masada, nasıl hesaplanacak?

Meclis'te AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sözcüleri sorunlarını ilk ağızdan anlatma fırsatı buldu.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu habere toplanın! EYT’liye prim hesabı: Hangi formüller masada, nasıl hesaplanacak?

Öncelikle kimlerin bu haktan yararlanacağı konusu netlik kazanacak ve böylece hak sahiplerinin sayısı da ortaya çıkacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu habere toplanın! EYT’liye prim hesabı: Hangi formüller masada, nasıl hesaplanacak?

İşe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 arasında prim ödenmesi isteniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu habere toplanın! EYT’liye prim hesabı: Hangi formüller masada, nasıl hesaplanacak?

Bu arada primi eksik, ya da farklı kurumlarda çalışmaları olan EYT kapsamındaki sigortalılar da bulunuyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu habere toplanın! EYT’liye prim hesabı: Hangi formüller masada, nasıl hesaplanacak?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 10 yıl çalışarak yani 3600 gün prim ödeyerek emekli olma imkanı bulunuyor.

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