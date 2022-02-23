Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu habere toplanın! EYT’liye prim hesabı: Hangi formüller masada, nasıl hesaplanacak?
Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) eksik primi olanlar da bulunuyor. Primi eksik olanlara 3600 günden kısmi emeklilik ve borçlanma hakkı tanınıyor. Peki, primi az olanlar için hangi formüller gündemde? Maaşlar nasıl hesaplanacak? İşte emeklilikte yaşa takılanların (EYT) konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
23.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 23.02.2022 06:59
Meclis'te AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sözcüleri sorunlarını ilk ağızdan anlatma fırsatı buldu.
Bu arada primi eksik, ya da farklı kurumlarda çalışmaları olan EYT kapsamındaki sigortalılar da bulunuyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 10 yıl çalışarak yani 3600 gün prim ödeyerek emekli olma imkanı bulunuyor.