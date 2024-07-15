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EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz'da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak?

Ayın 17'sinde yeni maaşlarını almaya başlayacak emeklilerin gözü ek zamma çevrildi. Kararın hızla verilip düzenlemenin bu hafta içinde Meclis'e taşınması bekleniyor. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 06:58 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:58
EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz’da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak? 1

Emekliler için önemli haftaya girildi. Zam oranının SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 çıkmasının ardından, sıra ek zam kararına ve ödemelere geldi.

EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz’da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak? 2

Yeni maaşlarını ayın 17'sinden itibaren almaya başlayacak emeklilerin merakla beklediği ek zammın bu hafta başında karara bağlanıp açıklanması planlanıyor. Peki ek zam ne zaman Meclis'e gelecek? Kimler için düzenleme yapılacak? Maaş ödemelerine yetişmezse ne olacak? İşte detayları...

EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz’da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak? 3

■ Emeklilere yönelik hangi iyileştirmeler bekleniyor? Sadece taban aylık artışı mı yapılacak?
Yapılan çalışmalarda öncelikle taban aylık üzerinde duruluyor. Yüzde 24.73 artışa karşın 1.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin lirayı aşamadı.

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