EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz'da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak?

Emekliler için önemli haftaya girildi. Zam oranının SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 çıkmasının ardından, sıra ek zam kararına ve ödemelere geldi.

Yeni maaşlarını ayın 17'sinden itibaren almaya başlayacak emeklilerin merakla beklediği ek zammın bu hafta başında karara bağlanıp açıklanması planlanıyor. Peki ek zam ne zaman Meclis'e gelecek? Kimler için düzenleme yapılacak? Maaş ödemelerine yetişmezse ne olacak? İşte detayları...

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■ Emeklilere yönelik hangi iyileştirmeler bekleniyor? Sadece taban aylık artışı mı yapılacak?

Yapılan çalışmalarda öncelikle taban aylık üzerinde duruluyor. Yüzde 24.73 artışa karşın 1.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin lirayı aşamadı.