A101 15-19 Temmuz 2024 aktüel ürünler listesi! 12'li 3 katlı tuvalet kağıdı 100 TL indirimde! 179'dan 79'a düştü

A101, Temmuz ayının ortalarında müşterilerine sunacağı indirimli ürünlerin yer aldığı yeni kataloğunu duyurdu. 19 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak bu katalogda, çeşitli temizlik ve gıda ürünleri büyük ilgi çekiyor. Evlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 8 kg toz deterjan, 4 litre çamaşır suyu ve 4,5 litre ayçiçek yağı gibi ürünler öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, kahvaltı sofralarını zenginleştirecek 600 gr inek peyniri, 750 gr tam yağlı taze beyaz peynir ve 1 kg siyah çay gibi gıda ürünleri de indirimde. Ayrıca, 250 gr dana döner de cazip fiyatıyla raflarda yerini alıyor.