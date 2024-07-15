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A101 15-19 Temmuz 2024 aktüel ürünler listesi! 12'li 3 katlı tuvalet kağıdı 100 TL indirimde! 179'dan 79'a düştü

A101, Temmuz ayının ortalarında müşterilerine sunacağı indirimli ürünlerin yer aldığı yeni kataloğunu duyurdu. 19 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak bu katalogda, çeşitli temizlik ve gıda ürünleri büyük ilgi çekiyor. Evlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 8 kg toz deterjan, 4 litre çamaşır suyu ve 4,5 litre ayçiçek yağı gibi ürünler öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, kahvaltı sofralarını zenginleştirecek 600 gr inek peyniri, 750 gr tam yağlı taze beyaz peynir ve 1 kg siyah çay gibi gıda ürünleri de indirimde. Ayrıca, 250 gr dana döner de cazip fiyatıyla raflarda yerini alıyor.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 10:14 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 10:11
A101 15-19 Temmuz 2024 aktüel ürünler listesi! 12’li 3 katlı tuvalet kağıdı 100 TL indirimde! 179’dan 79’a düştü 1

A101, Temmuz ayında müşterilerine cazip fiyatlarla sunduğu ürünlerin yer aldığı yeni indirim kataloğunu duyurdu. 19 Temmuz'a kadar geçerli olacak bu katalogda, özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde önemli indirimler bulunuyor.

A101 15-19 Temmuz 2024 aktüel ürünler listesi! 12’li 3 katlı tuvalet kağıdı 100 TL indirimde! 179’dan 79’a düştü 2

Kiwi Tavan Tipi Fan 799 TL

Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu 5'li 249 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

A101 15-19 Temmuz 2024 aktüel ürünler listesi! 12’li 3 katlı tuvalet kağıdı 100 TL indirimde! 179’dan 79’a düştü 3

HI-LEVEL 50' UHD TIZEN 10.999 TL

JVC 50' 4K Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

HI-LEVEL 43' FHD WebOS 2.0 D-DUAL Led 7.699 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.399 TL

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