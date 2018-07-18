Emekliye zam rehberi
12 milyon emeklinin geliri arttı. Hem maaşlar hem ek ödemelerde yükseliş yaşandı. Yeni paralar hesaplara yatırılmaya da başladı. İşte emeklilerin Temmuz zammı ile ilgili bilmesi gerekenler...
EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE KADAR?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, ilk 6 aylık enflasyon kadar oluyor. İlk 6 aylık dönemde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim yüzde 9.17 oldu. Buna bağlı olarak da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu ay yüzde 9.17 zam yansıtıldı. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammı yapılıyor. Buna göre, yüzde 3.5 zam ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlarda yüzde 8.65 artış oluyor.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?
SSK emeklilerinin zamlı paralarının ödemeleri dün başladı. Ayın 26'sında ödemeler tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri de ayın 25'i ve 28'i arasında zamlı ödemelerini cebine koyacak. Ödeme tarihlerinde tahsis numarasının son rakamı belirleyici oluyor. Emekliler, bu rakama göre belirlenmiş tarihlerde ödemelerini alıyor. Memur emeklileri ise her ay maaşını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay enflasyon rakamları beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırıldı. Önümüzdeki günlerde memur emeklilerine zam farkları yatırılacak.
EK ÖDEME NEDİR?
Ek ödeme, vergi iadesinin yerine getirilen bir sistem. Her ay ödeniyor. Tutarı, maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında oluyor. Bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Hesaplara her ay yatırılan para, net emekli maaşı ve ek ödemenin toplamı oluyor.
NET MAAŞI NASIL GÖREBİLİRİZ?
Emeklilerin maaşlarıyla ilgili tüm bilgiler e-Devlet sisteminde bulunuyor. PTT'den alacağınız bir şifre ile internete girip e-Devlet sisteminden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada hem net maaşınızı hem ek ödemenizi görebilirsiniz. Buna imkan yok ise en yakın SGK'ya giderek net maaşınızı ve ek ödemenizi öğrenebilirsiniz.
EK ÖDEMEDEKİ ARTIŞ NASIL OLUYOR?
Ek ödeme maaş üzerinden yüzde 4 ya da yüzde 5 oranında hesaplandığından, maaş arttıkça ek ödeme de artıyor. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan emekli 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına her ay 2 bin 80 lira yatıyordu. Bu kişi SSK emeklisiyse, maaşı bu ay 183,40 lira (2.000 x % 9.17) artışla 2 bin 183 lira 40 kuruşa yükseldi. Ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplandığından, 87,33 liraya (2.183,40 x % 4) çıktı. Emeklinin eline bu ay 2 bin 270 lira 73 kuruş geçecek.