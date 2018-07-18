Emekliye zam rehberi

EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE KADAR?



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, ilk 6 aylık enflasyon kadar oluyor. İlk 6 aylık dönemde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim yüzde 9.17 oldu. Buna bağlı olarak da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu ay yüzde 9.17 zam yansıtıldı. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammı yapılıyor. Buna göre, yüzde 3.5 zam ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlarda yüzde 8.65 artış oluyor.