PTT'den KPSS şartsız personel alım müjdesi! PTT memur alım ilanına nasıl başvurulur?
PTT KPSS şartı aranmaksızın memur alımı yapacağını duyurdu. 2018 yılının sonunda yüz binlerce kişiye bekledikleri müjde PTT'den geldi. PTT kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan memur alımı yapacağını açıkladı. Yaşanan bu gelişme üzerine vatandaşlar PTT'nin personel alım şartlarını öerak etmeye başladı. Peki ama PTT memur alım şartları neler? PTT memur alım başvurusu nereden yapılır? PTT memur alım başvurusu nasıl yapılır? PTT memur alım başvuruları için son tarih ne zaman? İşte PTT personel alım ilanı ile ilgili detaylar...
Yüz binlerce iş arayan vatandaşa müjdeli haber PTT'den geldi. PTT KPSS şartsız 4500 lira maaşla memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. Yaşanan bu gelişme üzerine iş arayan vatandaşlar PTT'nin personel alım ilanı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. PTT personel alım şartları neler? PTT personel ilanına nasıl başvurulur? PTT personel alım ilanına nereden başvurulur? İşte PTT memur alım ilanı ile ilgili detaylar...