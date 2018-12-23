PTT'den KPSS şartsız personel alım müjdesi! PTT memur alım ilanına nasıl başvurulur?

PTT KPSS şartı aranmaksızın memur alımı yapacağını duyurdu. 2018 yılının sonunda yüz binlerce kişiye bekledikleri müjde PTT'den geldi. PTT kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan memur alımı yapacağını açıkladı. Yaşanan bu gelişme üzerine vatandaşlar PTT'nin personel alım şartlarını öerak etmeye başladı. Peki ama PTT memur alım şartları neler? PTT memur alım başvurusu nereden yapılır? PTT memur alım başvurusu nasıl yapılır? PTT memur alım başvuruları için son tarih ne zaman? İşte PTT personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

23 Aralık 2018 Pazar, 08:46:49 Güncelleme: 09:01:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





