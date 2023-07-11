Emekliye zam hesabı: Temmuz’da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!

Eğer emeklinin kök aylık tutarı ile bunun yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor. Burada ek ödemenin oranı; aylık tutarı bu yılın ilk yarısında 4.066,95 liranın, ikinci yarısında ise 4.780,70 liranın altındaysa yüzde 5 olarak uygulanıyor.