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Haberler Ekonomi Emekliye zam hesabı: Temmuz'da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!

Emekliye zam hesabı: Temmuz'da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!

Temmuz zammı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e çıkarken, halen 7 bin 500 lira ödeme alanların maaş hesapları merak konusu oldu. İşte adım adım hesaplama yöntemi ve merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
Takvim
11.07.2023 06:53 - Son Güncelleme: 11.07.2023 06:53
Emekliye zam hesabı: Temmuz’da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!

Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'den 25'e yükseltilirken, artışın halen 7 bin 500 lira ödeme alanlara nasıl yansıtılacağı merak konusu oldu. 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.

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Emekliye zam hesabı: Temmuz’da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!

Eğer emeklinin kök aylık tutarı ile bunun yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor. Burada ek ödemenin oranı; aylık tutarı bu yılın ilk yarısında 4.066,95 liranın, ikinci yarısında ise 4.780,70 liranın altındaysa yüzde 5 olarak uygulanıyor.

Emekliye zam hesabı: Temmuz’da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!

Bu ay yapılacak yüzde 25'lik zam, yatırılan 7 bin 500 liralık tutara değil, kök aylığa yansıtılacak. Zammın ardından ek ödeme dahil aylık tutarı 7 bin 500 liranın altında kalıyorsa emekliye 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek. Eğer kök aylık + ek ödeme 7 bin 500 lirayı aşıyorsa emekli yeni tutardan ödeme almaya başlayacak.

Emekliye zam hesabı: Temmuz’da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!

ADIM ADIM KAZANÇ
Emekliler kök aylıklarını ve ek ödemelerini e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. Şu yol izlenebilecek:

- Önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girilecek.
- Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök maaşı gösteriyor.
- 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi belirtiyor.
- Hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 7 bin 500 liraya tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.

Emekliye zam hesabı: Temmuz’da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!

- Önce aylık tutarına yüzde 25'lik oran eklenecek.
- Çıkan tutarın yüzde 4'ü de yeni ek ödeme tutarı olacak. Ancak yeni aylık tutarı 4.780,70 lira ve altındaysa ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanacak.
- Aylık ve ek ödeme toplanacak. Sonuç eğer 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 lira ödenecek. Üstündeyse çıkan tutar ödenmeye başlayacak.

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