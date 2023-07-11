Emekliye zam hesabı: Temmuz'da kim ne kadar alacak? Zam nasıl eklenecek? Kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları!
Temmuz zammı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e çıkarken, halen 7 bin 500 lira ödeme alanların maaş hesapları merak konusu oldu. İşte adım adım hesaplama yöntemi ve merak edilen soruların yanıtları...
Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'den 25'e yükseltilirken, artışın halen 7 bin 500 lira ödeme alanlara nasıl yansıtılacağı merak konusu oldu. 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.
Eğer emeklinin kök aylık tutarı ile bunun yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor. Burada ek ödemenin oranı; aylık tutarı bu yılın ilk yarısında 4.066,95 liranın, ikinci yarısında ise 4.780,70 liranın altındaysa yüzde 5 olarak uygulanıyor.
Bu ay yapılacak yüzde 25'lik zam, yatırılan 7 bin 500 liralık tutara değil, kök aylığa yansıtılacak. Zammın ardından ek ödeme dahil aylık tutarı 7 bin 500 liranın altında kalıyorsa emekliye 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek. Eğer kök aylık + ek ödeme 7 bin 500 lirayı aşıyorsa emekli yeni tutardan ödeme almaya başlayacak.
ADIM ADIM KAZANÇ
Emekliler kök aylıklarını ve ek ödemelerini e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. Şu yol izlenebilecek:
- Önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girilecek.
- Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök maaşı gösteriyor.
- 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi belirtiyor.
- Hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 7 bin 500 liraya tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.
- Önce aylık tutarına yüzde 25'lik oran eklenecek.
- Çıkan tutarın yüzde 4'ü de yeni ek ödeme tutarı olacak. Ancak yeni aylık tutarı 4.780,70 lira ve altındaysa ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanacak.
- Aylık ve ek ödeme toplanacak. Sonuç eğer 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 lira ödenecek. Üstündeyse çıkan tutar ödenmeye başlayacak.