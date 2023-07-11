Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT'liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...
Temmuz zammı ek iyileştirme ilavesi ile %25'e çıkarken, 7.500 TL ödeme alanların maaş hesapları gündemde büyük bir merak konusu oldu. SSK ve Bağkur emeklileri kök aylıklarını ve ek ödemelerini e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. Öte yandan 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az maaş verilmiyor. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? 7.500 TL alana kaç TL zam yapılacak? İşte 4A-4B en yeni maaş tablosu haberimizde...
Temmuz ayında yaklaşık olarak 16 milyon emekli için maaş artışı belirlendi. Emekli maaşlarına yapılan zam oranı %25'e yükseltildi ve bu oran hesaplandığında gözler yeni maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine ise 7.45 puan ilave edildi. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamla birlikte, SSK, EYT ve Bağkur emeklilerinin aylık gelirleri de arttı. Peki, En düşük EYT, SSK, Bağkur maaşları kaç TL oldu? 7.500 TL ve üstü alan emeklilere kaç TL zam geldi? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte detaylı tablo haberimizde...
Temmuz zammı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e çıkarken, halen 7 bin 500 lira ödeme alanların maaş hesapları merak konusu oldu. İşte adım adım hesaplama yöntemi ve merak edilen soruların yanıtları...
5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.