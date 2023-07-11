Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT’liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...

Temmuz ayında yaklaşık olarak 16 milyon emekli için maaş artışı belirlendi. Emekli maaşlarına yapılan zam oranı %25'e yükseltildi ve bu oran hesaplandığında gözler yeni maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine ise 7.45 puan ilave edildi. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamla birlikte, SSK, EYT ve Bağkur emeklilerinin aylık gelirleri de arttı. Peki, En düşük EYT, SSK, Bağkur maaşları kaç TL oldu? 7.500 TL ve üstü alan emeklilere kaç TL zam geldi? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte detaylı tablo haberimizde...