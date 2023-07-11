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Haberler Ekonomi Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT'liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...

Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT'liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...

Temmuz zammı ek iyileştirme ilavesi ile %25'e çıkarken, 7.500 TL ödeme alanların maaş hesapları gündemde büyük bir merak konusu oldu. SSK ve Bağkur emeklileri kök aylıklarını ve ek ödemelerini e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. Öte yandan 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az maaş verilmiyor. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? 7.500 TL alana kaç TL zam yapılacak? İşte 4A-4B en yeni maaş tablosu haberimizde...

takvim.com.tr
11.07.2023 06:31 - Son Güncelleme: 11.07.2023 06:31
Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT’liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...

Temmuz ayında yaklaşık olarak 16 milyon emekli için maaş artışı belirlendi. Emekli maaşlarına yapılan zam oranı %25'e yükseltildi ve bu oran hesaplandığında gözler yeni maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine ise 7.45 puan ilave edildi. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamla birlikte, SSK, EYT ve Bağkur emeklilerinin aylık gelirleri de arttı. Peki, En düşük EYT, SSK, Bağkur maaşları kaç TL oldu? 7.500 TL ve üstü alan emeklilere kaç TL zam geldi? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte detaylı tablo haberimizde...

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Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT’liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...

Temmuz zammı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e çıkarken, halen 7 bin 500 lira ödeme alanların maaş hesapları merak konusu oldu. İşte adım adım hesaplama yöntemi ve merak edilen soruların yanıtları...

Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT’liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...

Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı.

Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT’liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'den 25'e yükseltilirken, artışın halen 7 bin 500 lira ödeme alanlara nasıl yansıtılacağı merak konusu oldu.

Emekli maaşı 7.500 TL olana %4 ek zam tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT’liye en düşük 9.750 TL ödeme netleşti! Ek 19. maddeye dikkat! 4A-4B SGK intibak farkı...

5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.

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