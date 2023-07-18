39 il ve İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ'da ucuza konut! Dipte köşede 50-100 bini olanlar yaşadı! TOKİ'den dev ilan: 2+1 ile 3+1 daireler ayda...

TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.'' denildi.