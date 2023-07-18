39 il ve İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ'da ucuza konut! Dipte köşede 50-100 bini olanlar yaşadı! TOKİ'den dev ilan: 2+1 ile 3+1 daireler ayda...
TOKİ, 42 ilde 182 konutu açık artırmayla satışa çıkardı! Açık artırma 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Teklifler, ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) verilebilecek. Peki hangi illerde satış yapılıyor? İşte il il konut satışları ve ödeme planı...
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, İstanbul, Tekirdağ ve diğer bir çok ilde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade satılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu. Açık artırma 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacak. İşte il il ucuza konutlar...
%25 PEŞİNAT 120 AY VADE İMKÂNI
Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.
TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.
Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.'' denildi.
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak; muhammen bedeli 999.999.- TL ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL'ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
muhammen bedeli 2.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL, katılım teminatı ödendiğine dair dekont,