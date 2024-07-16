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%24.73'lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! Emeklinin kök maaşına yeni ayar! İşte SSK, Bağ-Kur'lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu

Emeklilere ek zam için son viraja girildi. Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği ek iyileştirme çalışmasının bu hafta karara bağlanıp Meclis'e taşınması bekleniyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 09:56 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 09:57
%24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! Emeklinin kök maaşına yeni ayar! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirme bu hafta belli oluyor. En düşük emekli aylığı ödemesinde artış için karar bu hafta verilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemesine ilişkin konuştu. "Ortaya bazı rakamlar çıktı" diyen Güler, bu rakamların Başkan Erdoğan'a sunulacağını bildirdi. Peki ne kadar artış bekleniyor? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte detayları...

%24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! Emeklinin kök maaşına yeni ayar! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 2

AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla yürütülen çalışmalarda özellikle en düşük emekli aylığının artırılması konusu üzerinde duruluyor.

%24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! Emeklinin kök maaşına yeni ayar! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu 3

Yüzde 24.73 zam sonrası kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kalan emeklilerin 10 bin lira almaya devam edecek olması nedeniyle başlatılan çalışmalarda, yeni taban aylık konusu formüllerle birlikte masaya yatırıldı.

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