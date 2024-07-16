%24.73'lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! Emeklinin kök maaşına yeni ayar! İşte SSK, Bağ-Kur'lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu

1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirme bu hafta belli oluyor. En düşük emekli aylığı ödemesinde artış için karar bu hafta verilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemesine ilişkin konuştu. "Ortaya bazı rakamlar çıktı" diyen Güler, bu rakamların Başkan Erdoğan'a sunulacağını bildirdi. Peki ne kadar artış bekleniyor? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte detayları...