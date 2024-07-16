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Emekliye yüzde 30 maaş zammı müjdesi! SGK-SSK, Bağ-Kur'luya 12.500 TL kök zam farkı raporlandı! İşte 10.000 TL üstü yeni maaş listesi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanan iyileştirme çalışması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra bugün Meclis'e taşınacak. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bu düzenleme, emeklilerin maaşlarına önemli bir artış getirecek. En güçlü senaryo, en düşük maaşın 12 bin lira olması yönünde şekilleniyor. Peki, emekliye yüze kaç zam gelecek? En düşük emekli zammı kaç TL olacak? İşte en yeni kök maaş hesabı haberimizde...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 06:39 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 06:42
Emekliye yüzde 30 maaş zammı müjdesi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya 12.500 TL kök zam farkı raporlandı! İşte 10.000 TL üstü yeni maaş listesi 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirme düzenlemesi bu hafta netleşiyor. En düşük emekli aylığı ödemelerinde artış sağlanması için karar bu hafta verilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ortaya bazı rakamlar çıktı" diyen Güler, bu rakamların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.

Emekliye yüzde 30 maaş zammı müjdesi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya 12.500 TL kök zam farkı raporlandı! İşte 10.000 TL üstü yeni maaş listesi 2

RAKAMLAR ÇIKTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemesine ilişkin konuştu. "Ortaya bazı rakamlar çıktı" diyen Güler, bu rakamların Başkan Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.

Emekliye yüzde 30 maaş zammı müjdesi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya 12.500 TL kök zam farkı raporlandı! İşte 10.000 TL üstü yeni maaş listesi 3

TABAN MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?

Yapılan çalışma sonrasında taban maaş için üç formül öne çıktı. Birincisi yüzde 24.73 oranında artırmak şeklindeki formülle taban maaş 12.500 TL'yi çıkacak. İkinci formülde ise yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 40 uygulandı.

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