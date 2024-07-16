Emekliye yüzde 30 maaş zammı müjdesi! SGK-SSK, Bağ-Kur'luya 12.500 TL kök zam farkı raporlandı! İşte 10.000 TL üstü yeni maaş listesi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirme düzenlemesi bu hafta netleşiyor. En düşük emekli aylığı ödemelerinde artış sağlanması için karar bu hafta verilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ortaya bazı rakamlar çıktı" diyen Güler, bu rakamların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.
RAKAMLAR ÇIKTI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemesine ilişkin konuştu. "Ortaya bazı rakamlar çıktı" diyen Güler, bu rakamların Başkan Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.
TABAN MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?
Yapılan çalışma sonrasında taban maaş için üç formül öne çıktı. Birincisi yüzde 24.73 oranında artırmak şeklindeki formülle taban maaş 12.500 TL'yi çıkacak. İkinci formülde ise yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 40 uygulandı.