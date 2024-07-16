Emekliye yüzde 30 maaş zammı müjdesi! SGK-SSK, Bağ-Kur'luya 12.500 TL kök zam farkı raporlandı! İşte 10.000 TL üstü yeni maaş listesi

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirme düzenlemesi bu hafta netleşiyor. En düşük emekli aylığı ödemelerinde artış sağlanması için karar bu hafta verilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ortaya bazı rakamlar çıktı" diyen Güler, bu rakamların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.