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Haberler Ekonomi Emekliye %19.91 memura %21.91! Milyonlara ocak zammı: En düşük emekli maaşı...

Emekliye %19.91 memura %21.91! Milyonlara ocak zammı: En düşük emekli maaşı...

Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ayrıca bir iyileştirme de yapılacak. Peki, emekli ve memur maaşına yapılacak zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin ve memurların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

31.12.2021 06:58 - Son Güncelleme: 31.12.2021 06:58
Emekliye yüzde %19.91 memura yüzde %21.91! Milyonlara ocak zammı: En düşük emekli maaşı...

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için 3 Ocak'a kilitlenirken, ipucu da geldi.

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Emekliye yüzde %19.91 memura yüzde %21.91! Milyonlara ocak zammı: En düşük emekli maaşı...

AA'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette Aralık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 8.54 oldu.

Emekliye yüzde %19.91 memura yüzde %21.91! Milyonlara ocak zammı: En düşük emekli maaşı...

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91 çıkacak. Ocak'ta yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91'i (yüzde 5 zam + 16.91 enflasyon farkı) bulacak.

Emekliye yüzde %19.91 memura yüzde %21.91! Milyonlara ocak zammı: En düşük emekli maaşı...

Bu tahminlere göre en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 239 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 993 liraya yükselecek.

Emekliye yüzde %19.91 memura yüzde %21.91! Milyonlara ocak zammı: En düşük emekli maaşı...

SSK emeklilerinde de en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 950 liraya çıkacak.

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