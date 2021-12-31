Emekliye %19.91 memura %21.91! Milyonlara ocak zammı: En düşük emekli maaşı...
Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ayrıca bir iyileştirme de yapılacak. Peki, emekli ve memur maaşına yapılacak zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin ve memurların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
31.12.2021 06:58
- Son Güncelleme: 31.12.2021 06:58
SSK emeklilerinde de en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 950 liraya çıkacak.