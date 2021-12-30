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Haberler Ekonomi Çalışanlara tazminat rehberi! Zam ile birlikte kıdem tazminatı da yükselecek: %21.91 artışla 10.099 TL...

Çalışanlara tazminat rehberi! Zam ile birlikte kıdem tazminatı da yükselecek: %21.91 artışla 10.099 TL...

Ocak ayında maaşlar zamlanacak. Maaşlarla birlikte kıdem tazminatları da yükselecek. Bir artış da kıdem tazminatı tavanında yaşanacak. Peki, tavan kimleri ilgilendiriyor, artış neye göre yapılıyor, yeni yılda tazminat üst sınırı ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
30.12.2021 22:22 - Son Güncelleme: 30.12.2021 22:36
Çalışanlara tazminat rehberi! Zam ile birlikte kıdem tazminatı da yükselecek: %21.91 artışla 10.099 TL...

Tüm çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı.

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Çalışanlara tazminat rehberi! Zam ile birlikte kıdem tazminatı da yükselecek: %21.91 artışla 10.099 TL...

Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar, işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Çalışanlara tazminat rehberi! Zam ile birlikte kıdem tazminatı da yükselecek: %21.91 artışla 10.099 TL...

Ayrıca emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor.

Çalışanlara tazminat rehberi! Zam ile birlikte kıdem tazminatı da yükselecek: %21.91 artışla 10.099 TL...

Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor.

Çalışanlara tazminat rehberi! Zam ile birlikte kıdem tazminatı da yükselecek: %21.91 artışla 10.099 TL...

Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor.

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