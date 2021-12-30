Çalışanlara tazminat rehberi! Zam ile birlikte kıdem tazminatı da yükselecek: %21.91 artışla 10.099 TL...
Ocak ayında maaşlar zamlanacak. Maaşlarla birlikte kıdem tazminatları da yükselecek. Bir artış da kıdem tazminatı tavanında yaşanacak. Peki, tavan kimleri ilgilendiriyor, artış neye göre yapılıyor, yeni yılda tazminat üst sınırı ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…
30.12.2021 22:22
- Son Güncelleme: 30.12.2021 22:36
Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar, işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor.
Ayrıca emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor.