Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı belli olmaya başladı. Merkez Bankası 2018 enflasyon tahminini yüzde 23.5 olarak açıkladı. Bu tahmine göre; Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.12, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 13.62 olacak. Peki, bu oranlarla emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
1 Kasım 2018 Perşembe, 01:49:51 Güncelleme: 01:55:45
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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