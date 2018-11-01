Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Bankanın tahmine göre; 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.12 olarak çıkacak.