Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı belli olmaya başladı. Merkez Bankası 2018 enflasyon tahminini yüzde 23.5 olarak açıkladı. Bu tahmine göre; Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.12, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 13.62 olacak. Peki, bu oranlarla emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

1 Kasım 2018 Perşembe, 01:49:51 Güncelleme: 01:55:45
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 1
  • 18
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

12.3 milyon emekli Ocak'ta zam alacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa eklenecek farkını gösterecek.

Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 2
  • 18
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

YÜZDE 9.62 FARK
Merkez Bankası, dün, bu yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23.5 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 3
  • 18
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Bankanın tahmine göre; 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.12 olarak çıkacak.

Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 4
  • 18
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri ise 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i geçen kısmı kadar, yani yüzde 9.62 fark alacak.

Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
  • 5
  • 18
Emekliye yüzde 13 zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9.62 enflasyon farkı + yüzde 4 zam ile yüzde 13.62'ye ulaşacak

DİĞER GALERİLER