Emekli ikramiyesi ile ilgili çok önemli karar! Emekli ikramiyesi mirasçılara nasıl ödenecek?

Emekli ikramiyeleriyle alakalı Anayasa Mahkemesi'nden milyonları ilgilendiren bir karar geldi. Mahkeme, Emekli Sandığı Kanunu'nun, vefat eden iştirakçinin emekli ikramiyesinin mirasçılarına nasıl ödeneceğini düzenleyen kuralların iptal istemini reddetti. İşte emekli ikramiyesi hakkındaki bu flaş gelişmeye dair merak edilenler...

4 Aralık 2018 Salı, 19:08:38 Güncelleme: 19:10:43
Emekli ikramiyesi ile ilgili çok önemli karar! Emekli ikramiyesi mirasçılara nasıl ödenecek?

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kamu görevlisi olarak görev yaparken vefat eden sigortalının dul eşi ile kız çocuğuna payları oranında emekli ikramiyesi ödendi ancak erkek çocuğuna, "dul ve yetim aylığına müstahak olmadığı gerekçesi" ile emekli ikramiyesinden pay verilmedi.

Emekli ikramiyesi ile ilgili çok önemli karar! Emekli ikramiyesi mirasçılara nasıl ödenecek?

Erkek çocuk, bunun hukuka aykırı olduğu iddiasıyla idareye başvurdu, başvurunun reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Emekli ikramiyesi ile ilgili çok önemli karar! Emekli ikramiyesi mirasçılara nasıl ödenecek?

Davaya bakan Ankara 13. İdare Mahkemesi, davada uygulanan Emekli SandığıKanunu'nun, görev başında vefat eden iştirakçinin emekli ikramiyesinin mirasçılarına nasıl ödeneceğini düzenleyen kurallarının Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Emekli ikramiyesi ile ilgili çok önemli karar! Emekli ikramiyesi mirasçılara nasıl ödenecek?

Yerel mahkemenin başvurusunda, Emekli Sandığı Kanunu'nun yetim aylığı bağlanması için öngördüğü koşulların kız ve erkek yetimler açısından farklılık arz ettiği, kız yetimler lehine yapılan bu düzenlemenin ayrımcılığa neden olduğu, eşitlik ilkesi ve miras hakkı ile bağdaşmadığı ileri sürüldü.

Emekli ikramiyesi ile ilgili çok önemli karar! Emekli ikramiyesi mirasçılara nasıl ödenecek?

Anayasa Mahkemesi ise başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

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