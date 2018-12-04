Emekli ikramiyesi ile ilgili çok önemli karar! Emekli ikramiyesi mirasçılara nasıl ödenecek?
Emekli ikramiyeleriyle alakalı Anayasa Mahkemesi'nden milyonları ilgilendiren bir karar geldi. Mahkeme, Emekli Sandığı Kanunu'nun, vefat eden iştirakçinin emekli ikramiyesinin mirasçılarına nasıl ödeneceğini düzenleyen kuralların iptal istemini reddetti. İşte emekli ikramiyesi hakkındaki bu flaş gelişmeye dair merak edilenler...
4 Aralık 2018 Salı, 19:08:38 Güncelleme: 19:10:43
Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kamu görevlisi olarak görev yaparken vefat eden sigortalının dul eşi ile kız çocuğuna payları oranında emekli ikramiyesi ödendi ancak erkek çocuğuna, "dul ve yetim aylığına müstahak olmadığı gerekçesi" ile emekli ikramiyesinden pay verilmedi.
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