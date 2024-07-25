Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankalar ne kadar veriyor? Kimler ödemesini artırabilir? İşte maaşa göre promosyon aralığı

Hem promosyon kampanyaları hareketlendi hem de pek çok emekliye yeni maaşıyla daha fazla ödeme alma imkanı doğdu. Peki nasıl yüksek promosyondan alınacak? Nelere dikkat edilmeli? İşte detayları...
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan promosyonda yeni perde açıldı. Kampanyalar hareketlendi, bankaların vadettiği ödemeler 24 bin liraya kadar çıktı.
Zamlanan maaşlar da çok sayıda emekliye bir üst dilimdeki promosyondan yararlanma yolunu açtı. Bir taahhüdü olmayan emekliler seçtiği bankaya başvurup fırsatları değerlendirebilecek. Taahhüdü olanlar da ister aynı ister başka bankada daha yüksek ödeme alma imkanını kullanabilecek.
BANKALAR NE VERİYOR? YÜKSEK PROMOSYONUN ŞARTI VAR MI?
Bankalar 3 yıllık dönem için 4 ayrı maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira ödeme yapıyor. Kampanyalarla hiç şartsız tutarı artıranlar var. Bu şekilde 15 bin liraya varan ödeme alınabiliyor.