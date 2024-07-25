Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankalar ne kadar veriyor? Kimler ödemesini artırabilir? İşte maaşa göre promosyon aralığı

Zamlanan maaşlar da çok sayıda emekliye bir üst dilimdeki promosyondan yararlanma yolunu açtı. Bir taahhüdü olmayan emekliler seçtiği bankaya başvurup fırsatları değerlendirebilecek. Taahhüdü olanlar da ister aynı ister başka bankada daha yüksek ödeme alma imkanını kullanabilecek.

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BANKALAR NE VERİYOR? YÜKSEK PROMOSYONUN ŞARTI VAR MI?

Bankalar 3 yıllık dönem için 4 ayrı maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira ödeme yapıyor. Kampanyalarla hiç şartsız tutarı artıranlar var. Bu şekilde 15 bin liraya varan ödeme alınabiliyor.