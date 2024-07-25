SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye ek zamla birlikte ikramiye gibi yatacak! Emekliye 24 bin TL ödeme müjdesi! 1999-2000-2009 sonrası emekliler...

1 Emekli ve hak sahipleri için bankaların sunduğu promosyon fırsatları, Temmuz zammıyla birlikte daha da cazip hale geldi. Bankalar ise rekabet ortamında emeklileri ve hak sahiplerini çeşitli kampanyalarla kendilerine çekmek için yoğun çaba harcıyor.

2 ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR

Emeklilere 24 bin liraya varan ödeme alma fırsatı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.