19,90'a düştü; 20 üründe ek indirim jesti! Süt, peynir, sıvı yağ, ayran, kaşar peyniri... Tarım Kredi Market 25-31 Temmuz kataloğu geldi!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Temmuz ayı boyunca müşterilerine büyük avantajlar sunmaya devam ediyor. 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirimler, alışverişlerinizi daha cazip hale getirecek. Bu ay, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok kategori indirimli fiyatlarla raflarda yer alıyor. Özellikle gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri gibi temel ihtiyaçlarda yapılan indirimler, bütçenize büyük katkı sağlayacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin sunduğu bu fırsatlar, alışverişinizi daha ekonomik hale getirirken, aynı zamanda kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmanızı sağlıyor. İndirimli ürünler listesini inceleyerek, bu ay avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz.