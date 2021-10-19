Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 13 talep tek tek aktarıldı! Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! Onay verildiği an gelirler artacak!

13 talep tek tek aktarıldı! Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! Onay verildiği an gelirler artacak!

Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı. Onay verildiği an gelirlerde büyük artış yaşanacağı ifade ediliyor. Bir yandan 2022 yılının Ocak ayında yeni zammını bekleyen emekliler diğer yandan gelirlerini artıracak taleplerini sunuyor. 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 14 talebini açıkladı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar var. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle gelirlerde artış olacak.

19.10.2021 10:05 - Son Güncelleme: 19.10.2021 10:05
Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı! Onay verildiği an gelirler en az...

Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zammı bekleyen SSK Bağ-Kur emeklileri koşullarını daha da iyileştiricek önerileri sunuyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu kapsamda konuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri milyonların gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi önemli konular gündeme gelecek. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler hayata geçtiği anda emekli vatandaşların gelirlerinde önemli bir artış yaşanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı! Onay verildiği an gelirler en az...

İŞTE EMEKLİLERİN TALEPLERİ

-Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.

Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı! Onay verildiği an gelirler en az...

-Ek ödeme oranı artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.

Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı! Onay verildiği an gelirler en az...

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.

Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı! Onay verildiği an gelirler en az...

-Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de verilsin.

-Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.

SON DAKİKA