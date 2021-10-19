13 talep tek tek aktarıldı! Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! Onay verildiği an gelirler artacak!

Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zammı bekleyen SSK Bağ-Kur emeklileri koşullarını daha da iyileştiricek önerileri sunuyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu kapsamda konuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri milyonların gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi önemli konular gündeme gelecek. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler hayata geçtiği anda emekli vatandaşların gelirlerinde önemli bir artış yaşanacak.