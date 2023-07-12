Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT'li olanlar...
Geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı yüzde 25'e çıkmıştı. Sevindiren haber sonrası bankaların güncel kredi kampanyaları gündeme geldi. Hem kamu hem de özel bankalar Temmuz ayında emeklilere özel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi kampanyalarını duyurdu. PTT kefilsiz, şartsız emekli kredisi veriyor. Yapılan açıklamada ''Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %3,19 faiz oranından başlayan faizlerle 70.000 TL'ye kadar nakit kredi.'' denildi. İster 14 bin TL çekin, ister 50, ister 70 bin TL! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL, 10.000 TL, 11.000 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT'li emekliler...
12.07.2023 13:21 - Son Güncelleme: 12.07.2023 13:21
Emekli maaşı zammı 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi %25 zam alacak. Zammın ardından bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları dikkat çekti. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere özel kampanyalar yoğun ilgi gördü. TEB, PTT, Halkbank, Vakıf, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi ve daha bir çok banka emekliler için yeni kampanyalarını açıkladı. Peki hangi banka ne kadar taşıt, ihtiyaç, konut kredisi veriyor? Faiz oranları düştü mü? Aylık taksit ödemesi ne kadar, kaç TL? İşte Temmuz ayı bankaların emeklilere özel kredi kampanyaları...
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 9.876 TL
En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak.