Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT'li olanlar...

Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT'li olanlar...

Geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı yüzde 25'e çıkmıştı. Sevindiren haber sonrası bankaların güncel kredi kampanyaları gündeme geldi. Hem kamu hem de özel bankalar Temmuz ayında emeklilere özel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi kampanyalarını duyurdu. PTT kefilsiz, şartsız emekli kredisi veriyor. Yapılan açıklamada ''Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %3,19 faiz oranından başlayan faizlerle 70.000 TL'ye kadar nakit kredi.'' denildi. İster 14 bin TL çekin, ister 50, ister 70 bin TL! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL, 10.000 TL, 11.000 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT'li emekliler...

12.07.2023 13:21 - Son Güncelleme: 12.07.2023 13:21
Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT’li olanlar...

Emekli maaşı zammı 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi %25 zam alacak. Zammın ardından bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları dikkat çekti. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere özel kampanyalar yoğun ilgi gördü. TEB, PTT, Halkbank, Vakıf, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi ve daha bir çok banka emekliler için yeni kampanyalarını açıkladı. Peki hangi banka ne kadar taşıt, ihtiyaç, konut kredisi veriyor? Faiz oranları düştü mü? Aylık taksit ödemesi ne kadar, kaç TL? İşte Temmuz ayı bankaların emeklilere özel kredi kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT’li olanlar...

Emeklilerin yüzü gülmeye devam ediyor. Yüzde 25 maaş zammına ek bankalar 14, 20, 30, 50, 70 bin TL'lik ihtiyaç kredisi de veriyor.

Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT’li olanlar...

Emekliler yüzde 19.77 zam alacaktı. Düzenleme ile zam oranı 25'e yükseltildi. Böylelikle 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı yatacak.

Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT’li olanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 7.500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış yüzde 114'ü aştı.

Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT’li olanlar...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 9.876 TL

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak.

SON DAKİKA