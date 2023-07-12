Emekliye %25 ek zammın akabinde yeni müjde! En düşük 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlara + 14.580 TL ödeme belirdi! SSK, Bağkur, EYT’li olanlar...

Emekli maaşı zammı 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi %25 zam alacak. Zammın ardından bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları dikkat çekti. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere özel kampanyalar yoğun ilgi gördü. TEB, PTT, Halkbank, Vakıf, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi ve daha bir çok banka emekliler için yeni kampanyalarını açıkladı. Peki hangi banka ne kadar taşıt, ihtiyaç, konut kredisi veriyor? Faiz oranları düştü mü? Aylık taksit ödemesi ne kadar, kaç TL? İşte Temmuz ayı bankaların emeklilere özel kredi kampanyaları...