Emekliye 18 bin TL ödeme! Hangi banka ne kadar veriyor? Şartlar neler, kimler alabilir? Promosyonda mayıs fırsatı!

Türkiye'deki bankalar arasındaki promosyon yarışı, Mayıs ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu yarış, özellikle emeklilere yönelik olarak sunulan cazip fırsatlarla dikkat çekiyor. Bankalar, emeklilerin maaş hesaplarını kendi bünyelerine çekmek için 18 bin liraya varan promosyon imkanları sunuyor. Bu kampanyalar, emeklilerin banka seçimlerini etkileyen önemli bir faktör haline gelmiş durumda. Bu promosyonlar, bankaların emeklilere özel olarak düzenlediği çeşitli kampanyaları kapsıyor. Sunulan bu avantajlar, emeklilerin maaşlarını ilgili bankalardan almayı tercih etmeleri halinde, tek seferlik ödemeler veya belli periyotlarla yapılan ek ödemeler şeklinde olabiliyor.
Emeklilere dul ve yetimlere ek gelir olan promosyonda taban tutarlar Mart sonu itibariyle yükseltilirken, bazı bankalar kampanyalarıyla bu tutarları da solladı. Bankaların çoğu Mayıs ayı kampanyalarını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokolle taban promosyon tutarları aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlarda 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlarda 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlarda 12 bin liraya yükselirken, bazı özel bankalar bu tutarları da aşmış durumda.
Bankaların çoğu Mayıs ayı kampanyalarını açıkladı. Bu kampanyalara göre, emeklilerin aylık tutarına göre değişmekle birlikte 18 bin liraya varan promosyon alma imkanı bulunuyor.