Emeklilikte çifte kazanç: Bu yıl borçlanma ve ihya için ne kadar ödeme yapılacak? Aylık tutarı ne kadar fark edecek?

Emekli aylığının tutarında, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen kazanç tutarı ve prim gün sayısının yanı sıra dilekçe verilen tarih de etkili oluyor. Veriler bu yıl emekli olanların 2025'e göre yüzde 30 civarında bir maaş avantajı olacağını gösteriyor. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? İşte detayları...

MAAŞ FARKI NEDEN ÇIKIYOR?

Emekli maaşları hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2023 güncelleme katsayısıyla (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor.