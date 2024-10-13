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2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?

Milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda. Haziran'da ara zam yapılmayan asgari ücretli Ocak'ta ne kadar zam alacağını merak ediyor. Asgari ücret zammının belirlenmesinde en önemli veri enflasyon olacak. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kada olur? Asgari ücret ne kadar olur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 08:14 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 08:16
2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?

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2025 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak olan komisyon milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni rakamı belirleyecek.

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Ocak 2024'te asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da asgari ücretin enflasyonun üzerinde belirlenmesi bekleniyor.

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Yıllık olarak belirlendiği için de yıllık enflasyona bakılacak. Yıl sonu enflasyon rakamıyla ilgili ilk veri Orta Vadeli Program'dan gelmişti. Burada belirlenen oran yüzde 41.5 oldu.

2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?

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Ancak merkez bankasının ve diğer kuruluşların yaptığı anketlerden çıkman sonuçlarda oran yüzde 45'lere kadar çıkıyor. Tüm bu rakamlar komisyonun önüne gelecek ve bir karar verilecek. Beklentiler enflasyon oranının üzerinde artış olması yönünde.

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FARKLI HESAPLAR VAR
Ancak iş dünyasından gelen açıklamalar asgari ücretin çok artmaması yönünde. Komisyonda hem işveren hem de işçi temsilcileri bulunuyor. Hükümet ise yine komisyonda hakem olarak yer alıyor.

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15 kişilik heyet rakamı belirleyerek kamuoyuna açıklıyor. Önümüzdeki günlerde konu daha da netlik kazanacak. Ancak yapılan tahminlerden artış oranlarına göre net asgari ücret şu şekilde hesaplanıyor:

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- Yüzde 25'lik zamda asgari ücret 21 bin 252 lira
- Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira
- Yüzde 35'lik zamda 22 bin 953 lira
- Yüzde 40'lık zamda 23 bin 803 lira
- Yüzde 41.5'lik zamda 24.055 lira
- Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira

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BAKAN IŞIKHAN: KOMİSYON BELİRLEYECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Işıkhan, "Asgari ücret hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonumuz toplanmakta. Şimdi aralık ayının başında işçi-işveren temsilcileriyle biz süreci başlatacağız.

2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?

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Bir araya geldiği zaman da özellikle ülkemizin ekonomik koşullarını, makro düzeyde uygulanan politikaları, enflasyon oranlarını ve kapsamlı bir şekilde iş gücünün taleplerini, ihtiyaçlarını karşılayacak oranın ne olacağı konusunda hep birlikte istişarede bulunarak bizim gündemimize getiriyorlar.

Biz de hükümet olarak süreci adil şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. En son kararı dediğim gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu bize belirledikten sonra maksimum faydada tüm tarafların işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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