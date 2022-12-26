Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Ocak zammı var mı, ne kadar, kaç TL oldu? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile sosyal yardım paraları yattı mı?

Aile destek yardımı kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devam ederken Aralık ve Ocak ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Katıldığı televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık; ''Yılbaşından önce aile destek yardımı ödenecek mi?'' sorusuna "Şuanda tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce yılbaşı hediyesi yapalım." yanıtını verdi. Peki Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldı? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022-2023 ve diğer merak edilenler!