Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Ocak zammı var mı, ne kadar, kaç TL oldu? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile sosyal yardım paraları yattı mı?
Aile sosyal yardım paraları hakkında gelişmeler peşi sıra yaşandı. Aile destek yardımının ödeme tarihi ve yeni yılda artış olup olmayacağı merak edilirken flaş açıklama geldi. Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." dedi. Peki Aile sosyal yardım paraları yattı mı? Ocak zammı var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
Aile destek yardımı kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devam ederken Aralık ve Ocak ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Katıldığı televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık; ''Yılbaşından önce aile destek yardımı ödenecek mi?'' sorusuna "Şuanda tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce yılbaşı hediyesi yapalım." yanıtını verdi. Peki Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldı? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022-2023 ve diğer merak edilenler!
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8'inde değil de yılbaşından önce yatar mı?" sorusuna Bakan Yanık, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi.
AİLE DESTEK YARDIMLARINA ZAM GELECEK Mİ, ARTACAK MI?
Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti.