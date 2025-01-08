EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zam oranları ve ek ödeme düzenlemeleri milyonlarca emeklinin gelirinde değişikliklere neden oldu. Yeni düzenlemelerle emekliler e-Devlet üzerinden maaşlarını ve ek ödeme tutarlarını kontrol ederek artış miktarlarını kolayca öğrenebiliyor.
e-Devlet'te Ek Ödeme Bilgisi Artık Daha Anlamlı
Emekliler e-Devlet üzerindeki 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünden yeni maaş bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Burada yer alan 'Ek Ödeme Tutarı', zamlı maaş ve ek ödemelerle birlikte toplam aylık geliri anlamaya yardımcı olacak.
Örneğin, ek ödeme tutarının yanında yazan 1.000 TL, emeklinin kök aylığının 25 bin TL'ye yükseldiğini, ek ödemeyle birlikte toplam aylığının 26 bin TL olduğunu ifade ediyor.
Ek Ödeme Oranlarında Değişiklik
2024'ün ikinci yarısında 8 bin 513 TL'nin altındaki maaşlar için yüzde 5, üzerindeki maaşlar için yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme oranı, Ocak ayıyla birlikte yeniden düzenlendi. Yeni sınır 9 bin 495 TL'ye yükseltildi.
Bu kapsamda:
9 bin 495 TL altındaki maaşlar için ek ödeme oranı yüzde 5,
9 bin 495 TL üzerindeki maaşlar için ise yüzde 4 olarak uygulanacak.
Taban Aylık 14 Bin 469 TL'ye Çıkıyor
Ocak ayında yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Buna göre:
Kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 TL'nin altında kalan emeklilere, 5510 Ek 19 kapsamında Hazine desteğiyle fark ödemesi yapılacak.
Taban maaş sınırını aşan emekliler, zamlı maaş ve ek ödemelerini olduğu gibi alacak
Örneklerle Yeni Maaşlar
Ek Ödeme Tutarı 400 TL:
Kök maaş: 10.000 TL (400 x 25), toplam maaş: 10.400 TL (400 x 26).
Yeni taban aylık düzenlemesiyle bu emeklinin hesabına 14 bin 469 TL yatırılacak.
Ek Ödeme Tutarı 500 TL:
Kök maaş: 12.500 TL (500 x 25), toplam maaş: 13.000 TL (500 x 26).
Taban maaş düzenlemesiyle bu emekliye 1.469 TL Hazine desteği eklenecek ve toplam ödeme 14 bin 469 TL olacak.
Dul ve Yetim Maaşlarına Yansıması
Yeni taban aylık düzenlemesi dul ve yetim maaşlarını da artıracak. Ölüm aylığı oranına göre:
Yüzde 75 oranıyla: En düşük ödeme 10 bin 851,75 TL,
Yüzde 50 oranıyla: En düşük ödeme 7 bin 234,50 TL,
Yüzde 25 oranıyla: En düşük ödeme 3 bin 617,25 TL olacak.
Taban maaş düzenlemesi öncesinde bu oranlar sırasıyla 9 bin 375, 6 bin 250 ve 3 bin 125 TL olarak uygulanıyordu.
Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
Zamlı maaş ve ek ödemeler şu tarihlerde hesaplara geçecek:
SSK emeklileri: 17-26 Ocak,
Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Ocak.
Eğer taban maaş düzenlemesi bu tarihlere yetişmezse, emeklilere eski düzenlemeyle ödeme yapılacak ve farklar daha sonra yatırılacak.
Temmuz Ayında Yeni Bir Zam Daha
Emeklilere Temmuz ayında yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre bir zam daha yapılacak. Bu düzenlemenin ardından taban maaş sınırı tekrar değerlendirilecek ve güncel ekonomik koşullara göre yeniden belirlenecek.
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2025 OCAK AYLIKLARI
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MEVCUT: 12.500,00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.469
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.584,50
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.700,25
MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.816,00
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.931,75
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.047,50
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.163,25
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.279,00
MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.510,50
MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.626,25
MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.742,00
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.857,75
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.973,50
MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.089,25
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.205,00
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.320,75
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.436,50
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.552,25
MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.668,00
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.783,75
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.899,50
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.015,25
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.131,00
MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.246,75
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.362,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.941,25
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 18.520,00
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.098,75
MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.677,50
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.256,25
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.835,00
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 21.992,50
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 23.150,00
MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 24.307,50
MEVCUT: 22.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 25.465,00
MEVCUT: 23.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 26.622,50
MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 27.780,00
MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 28.937,50
MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 30.095,00
MEVCUT: 27.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 31.252,50
MEVCUT: 28.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 32.410,00
MEVCUT: 29.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 33.567,50
MEVCUT: 30.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 34.725,00
MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 35.882,50
MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 37.040,00
MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 38.197,50
MEVCUT: 34.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 39.355,00
MEVCUT: 35.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 40.512,50
MEVCUT: 36.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 41.670,00
MEVCUT: 37.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 42.827,50
MEVCUT: 38.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 43.985,00
MEVCUT: 39.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 45.142,50
MEVCUT: 40.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 46.300,00