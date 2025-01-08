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EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Ocak ayı zam oranları açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre, emeklilerin kök aylıkları SSK ve Bağ-Kur kapsamında yüzde 15.75, memurlar için ise yüzde 11.54 oranında artırılacak. Ancak Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yansıyacak değişiklikler yalnızca kök aylıklarla sınırlı kalmayacak. Emeklilere her ay maaşlarının yanında verilen ek ödemelerde de artış yaşanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 07:45 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 07:45
EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zam oranları ve ek ödeme düzenlemeleri milyonlarca emeklinin gelirinde değişikliklere neden oldu. Yeni düzenlemelerle emekliler e-Devlet üzerinden maaşlarını ve ek ödeme tutarlarını kontrol ederek artış miktarlarını kolayca öğrenebiliyor.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

e-Devlet'te Ek Ödeme Bilgisi Artık Daha Anlamlı

Emekliler e-Devlet üzerindeki 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünden yeni maaş bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Burada yer alan 'Ek Ödeme Tutarı', zamlı maaş ve ek ödemelerle birlikte toplam aylık geliri anlamaya yardımcı olacak.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Örneğin, ek ödeme tutarının yanında yazan 1.000 TL, emeklinin kök aylığının 25 bin TL'ye yükseldiğini, ek ödemeyle birlikte toplam aylığının 26 bin TL olduğunu ifade ediyor.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Ek Ödeme Oranlarında Değişiklik

2024'ün ikinci yarısında 8 bin 513 TL'nin altındaki maaşlar için yüzde 5, üzerindeki maaşlar için yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme oranı, Ocak ayıyla birlikte yeniden düzenlendi. Yeni sınır 9 bin 495 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Bu kapsamda:

9 bin 495 TL altındaki maaşlar için ek ödeme oranı yüzde 5,
9 bin 495 TL üzerindeki maaşlar için ise yüzde 4 olarak uygulanacak.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Taban Aylık 14 Bin 469 TL'ye Çıkıyor

Ocak ayında yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Buna göre:

Kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 TL'nin altında kalan emeklilere, 5510 Ek 19 kapsamında Hazine desteğiyle fark ödemesi yapılacak.
Taban maaş sınırını aşan emekliler, zamlı maaş ve ek ödemelerini olduğu gibi alacak

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Örneklerle Yeni Maaşlar

Ek Ödeme Tutarı 400 TL:
Kök maaş: 10.000 TL (400 x 25), toplam maaş: 10.400 TL (400 x 26).
Yeni taban aylık düzenlemesiyle bu emeklinin hesabına 14 bin 469 TL yatırılacak.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Ek Ödeme Tutarı 500 TL:
Kök maaş: 12.500 TL (500 x 25), toplam maaş: 13.000 TL (500 x 26).
Taban maaş düzenlemesiyle bu emekliye 1.469 TL Hazine desteği eklenecek ve toplam ödeme 14 bin 469 TL olacak.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Dul ve Yetim Maaşlarına Yansıması

Yeni taban aylık düzenlemesi dul ve yetim maaşlarını da artıracak. Ölüm aylığı oranına göre:

Yüzde 75 oranıyla: En düşük ödeme 10 bin 851,75 TL,
Yüzde 50 oranıyla: En düşük ödeme 7 bin 234,50 TL,
Yüzde 25 oranıyla: En düşük ödeme 3 bin 617,25 TL olacak.

Taban maaş düzenlemesi öncesinde bu oranlar sırasıyla 9 bin 375, 6 bin 250 ve 3 bin 125 TL olarak uygulanıyordu.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

Zamlı maaş ve ek ödemeler şu tarihlerde hesaplara geçecek:

SSK emeklileri: 17-26 Ocak,
Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Ocak.

Eğer taban maaş düzenlemesi bu tarihlere yetişmezse, emeklilere eski düzenlemeyle ödeme yapılacak ve farklar daha sonra yatırılacak.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Temmuz Ayında Yeni Bir Zam Daha

Emeklilere Temmuz ayında yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre bir zam daha yapılacak. Bu düzenlemenin ardından taban maaş sınırı tekrar değerlendirilecek ve güncel ekonomik koşullara göre yeniden belirlenecek.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2025 OCAK AYLIKLARI

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MEVCUT: 12.500,00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.469
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.584,50
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.700,25

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.816,00
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.931,75
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.047,50
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.163,25
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.279,00

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.510,50
MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.626,25
MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.742,00
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.857,75
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.973,50

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.089,25
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.205,00
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.320,75
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.436,50
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.552,25

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.668,00
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.783,75
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.899,50
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.015,25
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.131,00

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.246,75
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.362,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.941,25
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 18.520,00
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.098,75

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.677,50
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.256,25
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.835,00
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 21.992,50
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 23.150,00

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 24.307,50
MEVCUT: 22.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 25.465,00
MEVCUT: 23.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 26.622,50
MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 27.780,00
MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 28.937,50

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 30.095,00
MEVCUT: 27.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 31.252,50
MEVCUT: 28.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 32.410,00
MEVCUT: 29.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 33.567,50
MEVCUT: 30.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 34.725,00

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 35.882,50
MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 37.040,00
MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 38.197,50
MEVCUT: 34.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 39.355,00
MEVCUT: 35.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 40.512,50

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 36.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 41.670,00
MEVCUT: 37.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 42.827,50
MEVCUT: 38.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 43.985,00
MEVCUT: 39.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 45.142,50

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

MEVCUT: 40.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 46.300,00