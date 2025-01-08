EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi

Taban Aylık 14 Bin 469 TL'ye Çıkıyor

Ocak ayında yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Buna göre:

Kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 TL'nin altında kalan emeklilere, 5510 Ek 19 kapsamında Hazine desteğiyle fark ödemesi yapılacak.

Taban maaş sınırını aşan emekliler, zamlı maaş ve ek ödemelerini olduğu gibi alacak