Altın mı alınmalı ev mi! En iyi yatırımı uzmanlar açıkladı

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, hem altın hem de gayrimenkul yatırımlarını etkiliyor. Uzmanlar, doğru karar için kritik verilerin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İslam Memiş'ten Önemli Uyarılar EMLAK BALONU PATLAYACAK MI? Altın ve döviz piyasaları hakkında yaptığı yorumlarla bilinen Ekonomist İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın birikimini değerlendirerek ev sahibi olmayı planlayanlar için şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de uzun süredir emlak balonu patlayacak deniliyor, ama bu gerçekleşmiyor. Geçmişte ev almayanlar şimdi pişman. Mevcut dönemde altın bozdurarak ev almak, mantıklı bir tercih olabilir." Memiş, altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalandığını belirterek, yatırımcıların özellikle gram altın fiyatlarında 2.980-3.080 TL aralığını takip etmesi gerektiğini söyledi.

GRAM ALTIN VE ONS TAHMİNLERİ Geçtiğimiz hafta serbest piyasada gram altın 3.075 TL seviyelerine kadar yükselirken, şu anda 3.037 TL'den işlem görüyor. Memiş, özellikle ons altın fiyatlarının yıl içinde yükselme potansiyeline dikkat çekerek, 2.580 dolar seviyesinin destek noktası olduğunu ifade etti.

EMLAK YATIRIMI İÇİN DOĞRU ZAMAN MI? Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarının inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle düşmesinin zor olduğunu belirten Memiş, şu sözlerle yatırımcılara seslendi: "İnşaat sektöründe maliyetler artmaya devam ediyor. Ev almayı düşünenler için bu dönemde harekete geçmek doğru bir karar olabilir. Beklemek yerine mevcut fırsatları değerlendirmek gerek."