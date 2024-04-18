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Denizbank ve Ziraat Bankası satılık ilanlarını yayımladı! 127 bin TL'ye satılık daire! 2+1, 3+1, 4+1...

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni ve umut verici bir gelişme yaşanıyor. Son dönemde artan konut fiyatlarına karşı çözüm arayışında olan vatandaşlara müjde Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan geldi. Bu bankalar, uygun fiyatlarla gayrimenkullerini satışa sunarak ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar oluşturuyor. Özellikle konut fiyatlarının yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle bütçeleri zorlanan vatandaşlar için bu gelişme, büyük bir kolaylık sağlıyor.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 09:40 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:38
Denizbank ve Ziraat Bankası satılık ilanlarını yayımladı! 127 bin TL’ye satılık daire! 2+1, 3+1, 4+1... 1

Bankalar konut sahibi olmak isteyenlere umut oldu. Son dönemde artan konut fiyatlarıyla başa çıkmak isteyenler için Denizbank ve Ziraat Bankası kelepir fiyatlarla satışa çıkardığı gayrimenkullerle dikkat çekiyor.

Denizbank ve Ziraat Bankası satılık ilanlarını yayımladı! 127 bin TL’ye satılık daire! 2+1, 3+1, 4+1... 2

127 BİN TL'YE SATILIK KONUT

Tanım : Yukarı Mahallesi'nde Hisseli Gayrimenkul
No. : 12120
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Köy Evi
Konut Şekil :
İl : Konya
İlçe : Taşkent
Semt : Afşar Tepecik
Adres : Taşkent İlçesi, Afşar/Yukarı Mahallesi, Atatürk Caddesi Mevkii, 1633/3 , No:12
Not : SADECE PEŞİN TEKLİF VERİLEBİLECEKTİR.

Denizbank ve Ziraat Bankası satılık ilanlarını yayımladı! 127 bin TL’ye satılık daire! 2+1, 3+1, 4+1... 3

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