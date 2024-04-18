Denizbank ve Ziraat Bankası satılık ilanlarını yayımladı! 127 bin TL'ye satılık daire! 2+1, 3+1, 4+1...

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni ve umut verici bir gelişme yaşanıyor. Son dönemde artan konut fiyatlarına karşı çözüm arayışında olan vatandaşlara müjde Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan geldi. Bu bankalar, uygun fiyatlarla gayrimenkullerini satışa sunarak ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar oluşturuyor. Özellikle konut fiyatlarının yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle bütçeleri zorlanan vatandaşlar için bu gelişme, büyük bir kolaylık sağlıyor.
Bankalar konut sahibi olmak isteyenlere umut oldu. Son dönemde artan konut fiyatlarıyla başa çıkmak isteyenler için Denizbank ve Ziraat Bankası kelepir fiyatlarla satışa çıkardığı gayrimenkullerle dikkat çekiyor.
127 BİN TL'YE SATILIK KONUT
|Tanım
|:
|Yukarı Mahallesi'nde Hisseli Gayrimenkul
|No.
|:
|12120
|Kategori Seçimi
|:
|Konut
|Konut Tipi
|:
|Köy Evi
|Konut Şekil
|:
|İl
|:
|Konya
|İlçe
|:
|Taşkent
|Semt
|:
|Afşar Tepecik
|Adres
|:
|Taşkent İlçesi, Afşar/Yukarı Mahallesi, Atatürk Caddesi Mevkii, 1633/3 , No:12
|Not
|:
|SADECE PEŞİN TEKLİF VERİLEBİLECEKTİR.
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