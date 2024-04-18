Denizbank ve Ziraat Bankası satılık ilanlarını yayımladı! 127 bin TL'ye satılık daire! 2+1, 3+1, 4+1...

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni ve umut verici bir gelişme yaşanıyor. Son dönemde artan konut fiyatlarına karşı çözüm arayışında olan vatandaşlara müjde Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan geldi. Bu bankalar, uygun fiyatlarla gayrimenkullerini satışa sunarak ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar oluşturuyor. Özellikle konut fiyatlarının yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle bütçeleri zorlanan vatandaşlar için bu gelişme, büyük bir kolaylık sağlıyor.