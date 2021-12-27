40 bin TL’ye kadar devlet desteği! Sosyal destek programları için başvuru şartları! Başvurular için T.C. kimlik kartı yeterli!
İhtiyaç sahibi, dar gelirli vatandaşlara devlet yardımları yapılmaya devam ediyor. Sosyal destek programları kapsamında yüzbinlerce kişi rahat bir nefes alıyor. Asker çocuğu, kronik hastalar, işe başlayacaklar, gebelere, barınma gereksinimi olanlar gibi geniş kapsamda daha pek çok yardım karşılıksız olarak veriliyor. Dar gelirli olduğunun ispatı olan T.C. kimlik kartının başvuruda mutlaka bulundurulması gerekiyor. Peki Sosyal destek programları için başvuru şartları nelerdir? 40 bin TL'ye kadar devlet desteğinin ayrıntıları haberimizde yer alıyor.
27.12.2021 08:23
- Son Güncelleme: 27.12.2021 08:23
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız olarak yardımlar yapılmaya devam ediyor. Bu sayede hem bireysel hem de toplumsal ekonomiye katkı sağlanıyor. Şartları taşıyan ve T.C. kimlik kartı ile başvuru yapan asker çocuğu, kronik hastalar, işe başlayacaklar, gebeler, barınma ihtiyacı duyan vatandaşlara sosyal destel programları kapsamında para yardımları veriliyor. 40 bin TL'ye kadar devlet desteği için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.