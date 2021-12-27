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40 bin TL’ye kadar devlet desteği! Sosyal destek programları için başvuru şartları! Başvurular için T.C. kimlik kartı yeterli!

İhtiyaç sahibi, dar gelirli vatandaşlara devlet yardımları yapılmaya devam ediyor. Sosyal destek programları kapsamında yüzbinlerce kişi rahat bir nefes alıyor. Asker çocuğu, kronik hastalar, işe başlayacaklar, gebelere, barınma gereksinimi olanlar gibi geniş kapsamda daha pek çok yardım karşılıksız olarak veriliyor. Dar gelirli olduğunun ispatı olan T.C. kimlik kartının başvuruda mutlaka bulundurulması gerekiyor. Peki Sosyal destek programları için başvuru şartları nelerdir? 40 bin TL'ye kadar devlet desteğinin ayrıntıları haberimizde yer alıyor.

27.12.2021 08:23 - Son Güncelleme: 27.12.2021 08:23
40 bin TL’ye kadar devlet desteği! Sosyal destek programları için başvuru şartları! Başvurular için T.C. kimlik kartı yeterli!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız olarak yardımlar yapılmaya devam ediyor. Bu sayede hem bireysel hem de toplumsal ekonomiye katkı sağlanıyor. Şartları taşıyan ve T.C. kimlik kartı ile başvuru yapan asker çocuğu, kronik hastalar, işe başlayacaklar, gebeler, barınma ihtiyacı duyan vatandaşlara sosyal destel programları kapsamında para yardımları veriliyor. 40 bin TL'ye kadar devlet desteği için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

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40 bin TL’ye kadar devlet desteği! Sosyal destek programları için başvuru şartları! Başvurular için T.C. kimlik kartı yeterli!

1-ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

İhtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 118 liralık kısmını devlet karşılıyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira.
40 bin TL’ye kadar devlet desteği! Sosyal destek programları için başvuru şartları! Başvurular için T.C. kimlik kartı yeterli!

2-KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişilerin birikmiş elektrik borcu varsa tek seferlik siliniyor.
40 bin TL’ye kadar devlet desteği! Sosyal destek programları için başvuru şartları! Başvurular için T.C. kimlik kartı yeterli!

3-HASTALIK YARDIMI

Muhtaç olduğu tespit edilen tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1.658 lira ödeniyor. Ayrıca silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere ödeme var.

40 bin TL’ye kadar devlet desteği! Sosyal destek programları için başvuru şartları! Başvurular için T.C. kimlik kartı yeterli!

Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.317 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.505 lira, ağır silikozis aylığı ise (yüzde 55 ve üzeri) 1.677 lira.

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