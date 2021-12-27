40 bin TL’ye kadar devlet desteği! Sosyal destek programları için başvuru şartları! Başvurular için T.C. kimlik kartı yeterli!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız olarak yardımlar yapılmaya devam ediyor. Bu sayede hem bireysel hem de toplumsal ekonomiye katkı sağlanıyor. Şartları taşıyan ve T.C. kimlik kartı ile başvuru yapan asker çocuğu, kronik hastalar, işe başlayacaklar, gebeler, barınma ihtiyacı duyan vatandaşlara sosyal destel programları kapsamında para yardımları veriliyor. 40 bin TL'ye kadar devlet desteği için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.