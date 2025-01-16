EMEKLİYE ÜÇLÜ KAZANÇ: Yeni maaş, ikramiye ve promosyon | İşte gelir takvimi

Emekliler bu yıl maaş zamlarının yanı sıra ikramiye ve promosyon gibi imkanlarla kazançlarını yükseltebilecek. 2025'in ilk zam oranı belli oldu. Memur emeklilerine yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 artış ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur'lularda taban aylık ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme de yasalaşma yolunda. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu ay maaş günlerinde yüzde 15.75 zamlı kök aylık (ek ödeme dahil) ve düzenleme yetişirse 14 bin 469 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak.

Düzenlemenin yetişmemesi durumunda ise 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödemeler yapılırken, kapsamdaki emeklilere daha sonra taban aylık farkı yatırılacak.

Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkı verilecek. Emekliler bir zammı da Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, bu dönemde, yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.