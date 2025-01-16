EMEKLİYE ÜÇLÜ KAZANÇ: Yeni maaş, ikramiye ve promosyon | İşte gelir takvimi

Emekliler bu yıl maaş zamlarının yanı sıra ikramiye ve promosyon gibi imkanlarla kazançlarını yükseltebilecek. 2025'in ilk zam oranı belli oldu. Memur emeklilerine yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 artış ortaya çıktı.
SSK ve Bağ-Kur'lularda taban aylık ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme de yasalaşma yolunda. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu ay maaş günlerinde yüzde 15.75 zamlı kök aylık (ek ödeme dahil) ve düzenleme yetişirse 14 bin 469 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak.
Düzenlemenin yetişmemesi durumunda ise 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödemeler yapılırken, kapsamdaki emeklilere daha sonra taban aylık farkı yatırılacak.
Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkı verilecek. Emekliler bir zammı da Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, bu dönemde, yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.
Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca taban aylık tutarı bu tarihte yeniden gözden geçirilecek. Refah payı da konuşulacak.
İKRAMİYE ARTAR MI?
Emekliler bu yıl da iki bayram ikramiyesi verilecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. 29 Mart Cumartesi de arefe günü.
Bu nedenle ilk ikramiyenin 24-28 Mart arasında verilmesi bekleniyor. Kurban Bayramı da 6-9 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 2-5 Haziran arasında ikinci ikramiye yatırılacak. 2024 yılında ikramiye bayram başına 3 bin liraydı. Bu tutarın da bu yıl yükseltilmesi bekleniyor.
PROMOSYONA MAAŞ AYARI
Emeklilere bankalar tarafından ödenen promosyon tutarlarının da bu yıl artması bekleniyor. Bunda zamlanacak maaşlar da etkili olacak. Ayrıca pek çok kişi, zamlanan aylığıyla bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu artıracak. Emekliler bankalarına başvurup tutarı güncelleyebilecek.
16.4 MİLYONUN GELİR TAKVİMİ
YENİ YIL YENİ MAAŞ
■ 1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
■ 17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
■ 25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
İLK İKRAMİYE MART'TA
■ 30 MART-1 NİSAN: Ramazan Bayramı
■ 24-28 MART: İlk bayram ikramiyesinin tahmini ödenme tarihi
HAZİRAN'DA ÇİFTE BAYRAM
■ 6-9 HAZİRAN: Kurban Bayramı
■ 2-5 HAZİRAN: Kurban Bayramı ikramiyesinin tahmini ödenme tarihi
TEMMUZ ZAM AYI
■ 1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
■ 3 TEMMUZ: Zam oranı belli olacak
■ 15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş
■ 17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
■ 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş