ABD enflasyonu sonrası altın fiyatları! Gram, çeyrek alacaklar dikkat

ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından piyasalarda altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında güncel durum merak konusu oldu.
ALTINDA ENFLASYON HAREKETLİLİĞİ: GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları, ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların ilgi odağı oldu. Hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatları, piyasaların hareketliliğiyle birlikte merak ediliyor. İşte 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları...
ABD ENFLASYON VERİLERİ VE ALTIN PİYASASI
ABD'de Aralık 2024 enflasyon verileri, aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %2,9 olarak açıklandı ve beklentilere paralel gerçekleşti. Bu verilerin ardından ons altın, 2.994 dolara kadar yükseldi ve %0,44 artışla 2.689 dolar seviyesinde dengelendi.
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Ons altındaki hareketlilikle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatlarında da yükseliş gözlemlendi:
PİYASALARDAKİ DİĞER ETKENLER
Dün açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de piyasaların dikkatini çekti. ÜFE, Aralık 2024'te aylık %0,2, yıllık ise %3,3 artarak beklentilerin altında kaldı. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılı içerisinde faiz indirimlerine devam edebileceği ihtimalini güçlendirdi.
Öte yandan, Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemiyle birlikte önerdiği gümrük vergileri enflasyon endişelerini artırdı. Bu gelişmeler, Fed'in faiz politikalarında daha şahin bir tutum benimseyebileceğine dair sinyaller veriyor.
YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Altın fiyatları üzerindeki bu hareketlilik, küresel enflasyon ve faiz politikalarına dair belirsizliklerle şekilleniyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirlemek için hem ABD verilerini hem de Fed'in açıklamalarını dikkatle takip etmeye devam ediyor.
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