ABD enflasyonu sonrası altın fiyatları! Gram, çeyrek alacaklar dikkat

ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından piyasalarda altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında güncel durum merak konusu oldu.

ALTINDA ENFLASYON HAREKETLİLİĞİ: GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI Altın fiyatları, ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların ilgi odağı oldu. Hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatları, piyasaların hareketliliğiyle birlikte merak ediliyor. İşte 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları...

ABD ENFLASYON VERİLERİ VE ALTIN PİYASASI ABD'de Aralık 2024 enflasyon verileri, aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %2,9 olarak açıklandı ve beklentilere paralel gerçekleşti. Bu verilerin ardından ons altın, 2.994 dolara kadar yükseldi ve %0,44 artışla 2.689 dolar seviyesinde dengelendi.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI Ons altındaki hareketlilikle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatlarında da yükseliş gözlemlendi: Gram Altın: 3.065 TL

3.065 TL Çeyrek Altın: 5.015 TL