Ve son dakika belli oldu! Anında alabilirsiniz! Hesaplara en az 6 bin TL yatırılıyor! Süresi...
Ve netleşti! Hesaplara en az 6.000 TL yatırılıyor! Süresi ise... Türkiye'de devlet tarafından kişilere çok kalemde destek ödemesi yapılıyor. Bazı özel lüzum yarıyıllarında devletin emin müesseseleri lüzum sahibi olan veya olabilecek vaatndaşları nakdi olarak destekliyor. Bu desteklerin en çok kullanılanlarından birisi de "çeyiz parası" ismi altında verilen destek oluyor. Bu anlamda para ödesi alabilmek için yazılı başvuru şartı bulunuyor. Yüz binlerce kişi bu destekten faydalanabiliyor. Toplu para alma şansı varken bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmayanlar ödeme alamıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi ya da babası ölen kadınlara yetim aylığı bağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan kişinin kız çocuğu evlenene kadar bu haktan faydalanabiliyor. Yaş sınırı bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesiliyor. Kadınların evlenirken mağdur olmamaları için aldıkları yetim maaşının 12 aylık ya da 24 aylık kısmı peşin olarak ödeniyor. Kadınların evlilik giderlerinin karşılanması alaçlanıyor. Çeyiz parası almak için Sosyla Güvenlik Kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor.
ÇEYİZ PARASI TUTARI NASIL HESAPLANIR?
Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması çoğunlukla yetim aylığı alan kadının 2 yıllık yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden kişinin son maaşına göre değiştiği için her kadının çeyiz parası tutarı da değişiklik gösterir.
Çeyiz parası hesaplaması sigorta kollarına göre şöyle yapılıyor;
4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar, aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alma hakkına sahiptirler.
4C sigorta kolu aracılığı ile yetim aylığı alanların maaşlarının 12 katı üzerinden evlenme ödenekleri hesaplanır.
Çeyiz parası için hesaplama örneği vermek gerekir ise; 4A ya da 4B sigorta kolu üzerinden 500 TL yetim maaşı alanlar, 12.000 TL çeyiz parası alırlar. 4C sigorta kolundan 500 TL yetim aylığı alınması durumunda ise; çeyiz parası ödemesi 6.000 TL olur. Ayrıca hesaplama yapılırken yetim maaşının ek ödemeler hariç olan tutarı üzerinden çeyiz parası hesaplanır.
ÇEYİZ PARASI NE ZAMAN HESAPLARA AKTARILIR?
Evlenme ödeneğinin verilmesi süresi, başvuru merkezinin yani SGK müdürlüğünün yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. Başvuru gerçekleştikten sonra çeyiz parasının ne kadar sürede başvuru sahibine aktarılacağı konusunda net bir süre verebilmek mümkün değildir. Ancak başvuru yapılan tarihi takip eden ödeme döneminden sonra çeyiz parasının hesaba yatırıldığı görülür.
SGK'DAN ÇEYİZ PARASI ALMAK İÇİN GEREKN ŞARTLAR
Başvuru sahibinin annesinden ya da babasından doğru yetim aylığı alıyor olması istenir. Hangi sigorta kolundan yetim maaşı alındığı fark etmeksizin verilen bir yardımdır.
Yetim maaşı alan erkeklerin değil, kadınların yararlanabileceği bir ödenektir.
Çeyiz parasına konu olan evliliğin başvuru sahibinin ilk evliliği olması gereklidir.
10.2008 tarihinden sonra yetim maaşı almaya hak kazanmış olanların başvuruları kabul edilir.
Çeyiz parası almak isteyen kişinin başvuruda bulunması ve bunun için dilekçe hazırlayarak SGK'ya vermesi istenir.
Evlenme ödeneği başvurusu yapılmadan önce resmi olarak evliliğin gerçekleşmiş olması gereklidir.
Başvuru sahibinin eğer yetim aylığı alan bir kız kardeşi var ise, kendisi başvuru yapmadan önceki iki senelik süreçte kız kardeşinin çeyiz parası almamış olması gereklidir.
Bir kereye mahsus olarak verilen bir ödenektir.