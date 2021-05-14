Ve son dakika belli oldu! Anında alabilirsiniz! Hesaplara en az 6 bin TL yatırılıyor! Süresi...

SGK'DAN ÇEYİZ PARASI ALMAK İÇİN GEREKN ŞARTLAR



Başvuru sahibinin annesinden ya da babasından doğru yetim aylığı alıyor olması istenir. Hangi sigorta kolundan yetim maaşı alındığı fark etmeksizin verilen bir yardımdır.



Yetim maaşı alan erkeklerin değil, kadınların yararlanabileceği bir ödenektir.



Çeyiz parasına konu olan evliliğin başvuru sahibinin ilk evliliği olması gereklidir.



10.2008 tarihinden sonra yetim maaşı almaya hak kazanmış olanların başvuruları kabul edilir.



Çeyiz parası almak isteyen kişinin başvuruda bulunması ve bunun için dilekçe hazırlayarak SGK'ya vermesi istenir.



Evlenme ödeneği başvurusu yapılmadan önce resmi olarak evliliğin gerçekleşmiş olması gereklidir.



Başvuru sahibinin eğer yetim aylığı alan bir kız kardeşi var ise, kendisi başvuru yapmadan önceki iki senelik süreçte kız kardeşinin çeyiz parası almamış olması gereklidir.



Bir kereye mahsus olarak verilen bir ödenektir.



