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350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar paraya para demeyecek! Bu kişiler hemen alabilir…

350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Bu proje ile çalışma hayatında yer alan annelere her ay düzenli destek ödemesi yapılıyor. 2019 yılında başlayan proje için belirlenen aylık ödeme tutarında zam yapıldı. Bundan sonra her ay 350 Euro olarak ödenecek olan bakıcı desteğine ilişkin detaylar sayfamızda. Öncelikle evde bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir sorusuna bu başlık altında cevap vermeye çalışacağız. Evde bakıcı desteğinden ev hizmeti için çalışanlar yararlanabilir. Bebek/çocuk bakıcısı ve hasta/yaşlı bakıcıları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bakıcı olarak tutacağınız kişinin üçüncü derece kadar yakınınız olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde yararlanamazsınız.

20.05.2021 08:25 - Son Güncelleme: 20.05.2021 08:25
350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar paraya para demeyecek! Bu kişiler hemen alabilir…

Devlet tarafından sağlanan çok sayıda destek ödemesinden bazıları da sadece kadınlara yönelik. Bu ödemelerin bazıları doğrudan kadınlara yapılırken bazı destek ödemeleri sadece annelere yapılıyor. Çalışan çalışmayan sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmadan sağlanan bu anne yardımlarını sizlerle paylaşıyoruz. Evde bakıcı desteğinden yararlanmak için en yakın İl Sigorta Müdürlüklerine bakıcınızla birlikte giderek bazı belgeleri imzalamanız gerekmektedir. Bu şekilde başvuruyu yapmış olursunuz.

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350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar paraya para demeyecek! Bu kişiler hemen alabilir…

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ

Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 300 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor.

350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar paraya para demeyecek! Bu kişiler hemen alabilir…

Destek miktarı 2021 yılında 325 avro, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan veya bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor.

350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar paraya para demeyecek! Bu kişiler hemen alabilir…

HER AY 300 EURO BAKICI DESTEĞİ

'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' Avrupa Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse ediliyor.

350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar paraya para demeyecek! Bu kişiler hemen alabilir…

Özel sektörde 4A statüsünde çalışan kadınlara sağlanan bu destek ödemleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayanlar için geçerli. Bu 3 şehirde yaşayan kadınlar küçük çocuklarının olması durumunda bakıcı desteği için başvuru yapabilecekler.