350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar paraya para demeyecek! Bu kişiler hemen alabilir…

350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Bu proje ile çalışma hayatında yer alan annelere her ay düzenli destek ödemesi yapılıyor. 2019 yılında başlayan proje için belirlenen aylık ödeme tutarında zam yapıldı. Bundan sonra her ay 350 Euro olarak ödenecek olan bakıcı desteğine ilişkin detaylar sayfamızda. Öncelikle evde bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir sorusuna bu başlık altında cevap vermeye çalışacağız. Evde bakıcı desteğinden ev hizmeti için çalışanlar yararlanabilir. Bebek/çocuk bakıcısı ve hasta/yaşlı bakıcıları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bakıcı olarak tutacağınız kişinin üçüncü derece kadar yakınınız olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde yararlanamazsınız.

20.05.2021 08:25 - Son Güncelleme: 20.05.2021 08:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





