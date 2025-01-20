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Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur'luya kök maaş hesabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen taban aylık artışı, Şubat ayı itibariyle yasalaşacak. Ocak ayının sonlarına kadar sürecek olan düzenlemenin ardından emeklilere maaş artışı yapılacak ve bu artışa ek olarak fark ödemeleri de yapılacak. Peki şubatta ne kadar ek ödeme yapılacak? İşte tablo tablo hesaplamalar.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 07:08 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 07:08
Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Emekliler için 2025 yılı maaş artışları ve ödeme düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Ancak 12 bin 500 lira olarak belirlenen yeni taban aylık ödemesi ve diğer zamlar henüz tamamlanmadı. Bu düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek yasalaşma sürecine girdi ve Şubat ayında sonuçlanacak.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Ocak Zammı Başladı: Ödemeler Yapılmaya Başlandı

17 Ocak Cuma günü itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri başladı. Ancak, yeni taban aylık düzenlemesi hala yasalaşma sürecinde olduğu için emekliler 12 bin 500 lira üzerinden ödeme alacak.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Yüzde 15.75'lik zamlı kök aylık ve ek ödeme dahil yapılan ödemeler 12 bin 500 liranın altında kalanlara 12 bin 500 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan yeni maaş ödemesi yapılacak.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Yeni Düzenleme: 12.500 Lira Altında Kalanlara Fark Ödemesi

Yılın başında yapılan zammın ardından, emeklilerin maaşları 12 bin 500 lira üzerinden hesaplanmaya başlandı.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Ancak yeni taban aylık düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle eski maaşlar ve ödemeler arasında farklar oluştu. Emekliler Şubat ayında tamamlanacak yasa ile birlikte bu farkları alacaklar.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Bu farklar Ocak ayında yapılan ödemeyle karşılaştırıldığında en düşük maaşla 1.969 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Örneğin eski maaşları 12 bin 500 lira olan bir emekliye 1.969 TL, 13 bin lira olan bir emekliye 1.469 TL, 14 bin lira olan bir emekliye ise 469 TL'lik fark ödemesi yapılacak.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Yeni Maaş Hesaplama: Örneklerle Açıklama

Emekli maaşlarında yapılan yeni düzenleme, özellikle Ocak ayı ödemelerinin nasıl yapılacağına dair soruları da beraberinde getirdi. İşte birkaç örnek:

Örnek 1: Aralık ayında 10 bin TL kök maaşı ve 400 TL ek ödeme alan bir emekli, Ocak ayında 12 bin 500 TL ödenecek. Ancak yasa çıktığında bu kişiye 1.969 TL fark ödenecek.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Örnek 2: Aralık ayında 11 bin TL kök maaşı ve 440 TL ek ödeme alan bir emekli, Ocak ayında 13.241,80 TL ödeme alacak. Ancak yasa sonrası 1.227,20 TL fark ödenecek.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Örnek 3: Aralık ayında 11 bin 500 TL kök maaşı ve 460 TL ek ödeme alan bir emekli, Ocak ayında 13.843,40 TL ödeme alacak. Yasa sonrasında 625,60 TL fark alacak.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

E-Devlet'ten Yeni Maaş Bilgileri

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Devlet üzerinden emeklilerin maaş bilgilerini güncelledi.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Yeni maaş miktarlarını öğrenmek için e-Devlet'e giriş yaparak, SSK'lılar için '4A', Bağ-Kur'lular için '4B' seçeneği ile 'Emekli Aylık Bilgisi' kısmından detaylara ulaşılabilir.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Buradaki 'Aylık Tutarı' yeni kök aylığı, 'Ek Ödeme Tutarı' ise yeni ek ödeme miktarını gösteriyor.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Ayrıca, eğer kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 TL'nin altında kalıyorsa, '5510 Ek 19 Miktarı' kısmındaki tutar, maaşı 12 bin 500 TL'ye tamamlamak için ekleniyor.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Şubat Sonunda Tam Düzenleme

Ocak ayı itibariyle yapılan zammın yanı sıra, yeni düzenlemenin yasalaşması ve fark ödemelerinin yapılması Şubat ayına kadar sürecek. 3.8 milyon emekli, bu düzenlemeden faydalanacak ve maaşlarında önemli bir artış görecek.

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2025 OCAK AYLIKLARI

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MEVCUT: 12.500,00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.469
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.584,50
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.700,25

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.816,00
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.931,75
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.047,50
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.163,25
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.279,00

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.510,50
MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.626,25
MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.742,00
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.857,75
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.973,50

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.089,25
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.205,00
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.320,75
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.436,50
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.552,25

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.668,00
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.783,75
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.899,50
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.015,25
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.131,00

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.246,75
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.362,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.941,25
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 18.520,00
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.098,75

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.677,50
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.256,25
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.835,00
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 21.992,50
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 23.150,00

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 24.307,50
MEVCUT: 22.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 25.465,00
MEVCUT: 23.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 26.622,50
MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 27.780,00
MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 28.937,50

Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 30.095,00
MEVCUT: 27.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 31.252,50
MEVCUT: 28.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 32.410,00
MEVCUT: 29.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 33.567,50
MEVCUT: 30.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 34.725,00