Emekliye Şubat Farkı: 625 TL-1.969 TL arası ek ödeme yapılacak! 3.8 milyon SSK Bağ-Kur’luya kök maaş hesabı

Bu farklar Ocak ayında yapılan ödemeyle karşılaştırıldığında en düşük maaşla 1.969 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Örneğin eski maaşları 12 bin 500 lira olan bir emekliye 1.969 TL, 13 bin lira olan bir emekliye 1.469 TL, 14 bin lira olan bir emekliye ise 469 TL'lik fark ödemesi yapılacak.

Yeni Maaş Hesaplama: Örneklerle Açıklama Emekli maaşlarında yapılan yeni düzenleme, özellikle Ocak ayı ödemelerinin nasıl yapılacağına dair soruları da beraberinde getirdi. İşte birkaç örnek: Örnek 1: Aralık ayında 10 bin TL kök maaşı ve 400 TL ek ödeme alan bir emekli, Ocak ayında 12 bin 500 TL ödenecek. Ancak yasa çıktığında bu kişiye 1.969 TL fark ödenecek.



Örnek 2: Aralık ayında 11 bin TL kök maaşı ve 440 TL ek ödeme alan bir emekli, Ocak ayında 13.241,80 TL ödeme alacak. Ancak yasa sonrası 1.227,20 TL fark ödenecek.

