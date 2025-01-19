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600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin 2025-2026 dönemindeki ücret zammını belirleyecek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklar başladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, işçilerin haklarını en iyi şekilde savunmak amacıyla kapsamlı bir çalışma sürecine girdi.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 16:04 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 16:07
600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hazırlıkları hız kazandı. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerdeki işçilerin maaş ve çalışma koşullarını belirleyecek olan sözleşme için yetkili konfederasyonlar bir dizi toplantı gerçekleştiriyor.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 23 Ocak'ta Toplanacak

TÜRK-İŞ, hazırlıklarını "Kamu Koordinasyon Kurulu" çatısı altında sürdürüyor.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar liderliğinde 22 Ocak'ta yapılacak toplantıda alınacak kararlar bir gün sonra düzenlenecek TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda ele alınacak.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

HAK-İŞ'te İlk Toplantı 26 Aralık'ta Yapıldı
HAK-İŞ ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında bir "Kamu Koordinasyon Kurulu" oluşturdu. İlk toplantısını 26 Aralık 2024'te gerçekleştiren kurul, sendikaların görüş ve taleplerini değerlendirmeye devam ediyor.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Önümüzdeki günlerde yeni toplantılarla müzakereler ilerletilecek.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Yetki Belgeleri Tamamlanıyor

Kapsam dahilindeki sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunmaya devam ediyor.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Sürecin bu ay sonuna kadar tamamlanması ve tüm sendikaların yetki belgelerini alması bekleniyor.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Memurlar ve Özel Sektör de Yakından İzliyor

Memur ve Emekli Maaş Zammı Görüşmeleri Ağustos'ta Başlayacak
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini değil, memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025'te başlayacak ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zam oranları belirlenecek.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Özel Sektör İçin Örnek Niteliği Taşıyor
Söz konusu protokol, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi gibi özel sektördeki toplu iş sözleşmeleri için de önemli bir referans niteliğinde olacak.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Bu durum kamu sektöründeki düzenlemelerin özel sektöre yansımasını daha kritik hale getiriyor.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

İşçi ve Memur Temsilcileri Süreci Yakından Takip Ediyor

2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri süreci, işçi ve memur temsilcilerinin müzakerelerindeki kritik önemini koruyor.

600 bin kamu işçisine zam pazarlığı! 2025 Kamu Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Masadaki rakam...

Kamu çalışanlarının haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirecek olan bu protokol diğer sözleşmelere de örnek teşkil ederek tüm çalışma hayatında etkili olacak.