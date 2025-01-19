Yetki Belgeleri Tamamlanıyor Kapsam dahilindeki sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunmaya devam ediyor.

Sürecin bu ay sonuna kadar tamamlanması ve tüm sendikaların yetki belgelerini alması bekleniyor.

Memurlar ve Özel Sektör de Yakından İzliyor Memur ve Emekli Maaş Zammı Görüşmeleri Ağustos'ta Başlayacak

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini değil, memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025'te başlayacak ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zam oranları belirlenecek.