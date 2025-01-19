Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hazırlıkları hız kazandı. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerdeki işçilerin maaş ve çalışma koşullarını belirleyecek olan sözleşme için yetkili konfederasyonlar bir dizi toplantı gerçekleştiriyor.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 23 Ocak'ta Toplanacak
TÜRK-İŞ, hazırlıklarını "Kamu Koordinasyon Kurulu" çatısı altında sürdürüyor.
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar liderliğinde 22 Ocak'ta yapılacak toplantıda alınacak kararlar bir gün sonra düzenlenecek TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda ele alınacak.
HAK-İŞ'te İlk Toplantı 26 Aralık'ta Yapıldı
HAK-İŞ ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında bir "Kamu Koordinasyon Kurulu" oluşturdu. İlk toplantısını 26 Aralık 2024'te gerçekleştiren kurul, sendikaların görüş ve taleplerini değerlendirmeye devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde yeni toplantılarla müzakereler ilerletilecek.
Yetki Belgeleri Tamamlanıyor
Kapsam dahilindeki sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunmaya devam ediyor.
Sürecin bu ay sonuna kadar tamamlanması ve tüm sendikaların yetki belgelerini alması bekleniyor.
Memurlar ve Özel Sektör de Yakından İzliyor
Memur ve Emekli Maaş Zammı Görüşmeleri Ağustos'ta Başlayacak
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini değil, memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor.
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025'te başlayacak ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zam oranları belirlenecek.
Özel Sektör İçin Örnek Niteliği Taşıyor
Söz konusu protokol, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi gibi özel sektördeki toplu iş sözleşmeleri için de önemli bir referans niteliğinde olacak.
Bu durum kamu sektöründeki düzenlemelerin özel sektöre yansımasını daha kritik hale getiriyor.
İşçi ve Memur Temsilcileri Süreci Yakından Takip Ediyor
2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri süreci, işçi ve memur temsilcilerinin müzakerelerindeki kritik önemini koruyor.
Kamu çalışanlarının haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirecek olan bu protokol diğer sözleşmelere de örnek teşkil ederek tüm çalışma hayatında etkili olacak.