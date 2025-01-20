Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

Krediden yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı bölge birliklerine ortak olmak veya doğrudan banka üzerinden başvuruda bulunmak gerekiyor.

Bu özel kredi programı, özellikle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslek gruplarına önemli avantajlar sunuyor. El dokuma işleri, bakır işlemeciliği ve kaybolmaya yüz tutmuş sanat dallarıyla uğraşan esnaf için faiz destekli kredi fırsatı sağlanıyor. Bunun yanı sıra, esnaf ve sanatkârların Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi'ne sahip olması halinde, bu avantajlardan daha geniş çapta faydalanmaları mümkün olacak.

Girişimciliği teşvik etmek amacıyla genç esnaflar için sıfır faizli kredi desteği de sunuluyor. Bu destekten faydalanabilmek için şu şartlar aranıyor:

KOSGEB Destekli Kredilerle 300 Bin TL'ye Kadar Finansman

Girişimciler için bir diğer önemli destek ise KOSGEB aracılığıyla sunuluyor. Geleneksel veya İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayan ve başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olan genç girişimciler, 300 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanma hakkına sahip olacak.

Bu kredi desteği, yalnızca bir defaya mahsus olarak verilecek ve ilgili tarihler arasında devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.