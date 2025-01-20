Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

Krediden yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı bölge birliklerine ortak olmak veya doğrudan banka üzerinden başvuruda bulunmak gerekiyor.
Bu özel kredi programı, özellikle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslek gruplarına önemli avantajlar sunuyor. El dokuma işleri, bakır işlemeciliği ve kaybolmaya yüz tutmuş sanat dallarıyla uğraşan esnaf için faiz destekli kredi fırsatı sağlanıyor. Bunun yanı sıra, esnaf ve sanatkârların Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi'ne sahip olması halinde, bu avantajlardan daha geniş çapta faydalanmaları mümkün olacak.
Girişimciliği teşvik etmek amacıyla genç esnaflar için sıfır faizli kredi desteği de sunuluyor. Bu destekten faydalanabilmek için şu şartlar aranıyor:
Başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olmak
Ustalık belgesiyle ilgili meslek dalında son 1 yıl içinde işletme açtığını belgelemek
Bu koşulları sağlayan genç girişimciler, sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabilecek.
Girişimciler için bir diğer önemli destek ise KOSGEB aracılığıyla sunuluyor. Geleneksel veya İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayan ve başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olan genç girişimciler, 300 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanma hakkına sahip olacak.
Bu kredi desteği, yalnızca bir defaya mahsus olarak verilecek ve ilgili tarihler arasında devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.
Devletin sağladığı bu faiz desteklerinden haksız şekilde yararlandığı tespit edilen esnaf ve sanatkârlar, 5 yıl boyunca bu tür finansman desteklerinden mahrum kalacak.
1. Esnaf kredisine kimler başvurabilir?
Bu krediden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'ne üye olan veya doğrudan Halkbank üzerinden başvuran esnaflar yararlanabilir.
2. Yüzde 50 faiz indirimli kredi ne kadar süreyle geçerli olacak?
Bu destek 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak.
3. Genç girişimciler için sıfır faizli kredi nasıl alınır?
Başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip ve son bir yıl içinde kendi işletmesini açmış girişimciler, bu krediden sıfır faizle yararlanabilir.
4. KOSGEB destekli 300 bin TL krediye kimler başvurabilir?
35 yaş altı olup KOSGEB Geleneksel veya İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayanlar bu krediden yararlanabilir.
5. Krediyi haksız yere kullananlar için yaptırım var mı?
Evet, krediyi usulsüz şekilde kullandığı belirlenen esnaflar 5 yıl boyunca bu tür finansman desteklerinden faydalanamayacak.
📌 Daha fazla bilgi için: Halkbank Resmî Sitesi
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