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Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

Türkiye genelinde esnaf ve sanatkârlara yönelik büyük bir finansman fırsatı sunuluyor. 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında, Halkbank aracılığıyla yüzde 50 faiz indirimli kredi imkânı sağlanacak. Bu kredi paketi, özellikle küçük işletmelerin finansal yükünü hafifletmek ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak amacıyla devreye alındı.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 08:40
Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

Krediden yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı bölge birliklerine ortak olmak veya doğrudan banka üzerinden başvuruda bulunmak gerekiyor.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

Esnafa Özel Kredi Desteği: Kimler Yararlanabilir?

Bu özel kredi programı, özellikle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslek gruplarına önemli avantajlar sunuyor. El dokuma işleri, bakır işlemeciliği ve kaybolmaya yüz tutmuş sanat dallarıyla uğraşan esnaf için faiz destekli kredi fırsatı sağlanıyor. Bunun yanı sıra, esnaf ve sanatkârların Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi'ne sahip olması halinde, bu avantajlardan daha geniş çapta faydalanmaları mümkün olacak.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

Genç Girişimcilere Sıfır Faizli Kredi Müjdesi

Girişimciliği teşvik etmek amacıyla genç esnaflar için sıfır faizli kredi desteği de sunuluyor. Bu destekten faydalanabilmek için şu şartlar aranıyor:

Başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olmak

Ustalık belgesiyle ilgili meslek dalında son 1 yıl içinde işletme açtığını belgelemek

Bu koşulları sağlayan genç girişimciler, sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabilecek.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

KOSGEB Destekli Kredilerle 300 Bin TL'ye Kadar Finansman

Girişimciler için bir diğer önemli destek ise KOSGEB aracılığıyla sunuluyor. Geleneksel veya İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayan ve başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olan genç girişimciler, 300 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanma hakkına sahip olacak.

Bu kredi desteği, yalnızca bir defaya mahsus olarak verilecek ve ilgili tarihler arasında devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

Haksız Yararlananlara 5 Yıl Yasak!

Devletin sağladığı bu faiz desteklerinden haksız şekilde yararlandığı tespit edilen esnaf ve sanatkârlar, 5 yıl boyunca bu tür finansman desteklerinden mahrum kalacak.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

1. Esnaf kredisine kimler başvurabilir?

Bu krediden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'ne üye olan veya doğrudan Halkbank üzerinden başvuran esnaflar yararlanabilir.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

2. Yüzde 50 faiz indirimli kredi ne kadar süreyle geçerli olacak?

Bu destek 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak.

3. Genç girişimciler için sıfır faizli kredi nasıl alınır?

Başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip ve son bir yıl içinde kendi işletmesini açmış girişimciler, bu krediden sıfır faizle yararlanabilir.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

4. KOSGEB destekli 300 bin TL krediye kimler başvurabilir?

35 yaş altı olup KOSGEB Geleneksel veya İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayanlar bu krediden yararlanabilir.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

5. Krediyi haksız yere kullananlar için yaptırım var mı?

Evet, krediyi usulsüz şekilde kullandığı belirlenen esnaflar 5 yıl boyunca bu tür finansman desteklerinden faydalanamayacak.

Devlet Bankası açıkladı: Bu işi yapana faizsiz kredi verilecek

📌 Daha fazla bilgi için: Halkbank Resmî Sitesi

Not: Fotoğraflar resmi siteden alınmıştır