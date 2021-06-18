87.225 lira altı alınabilecek ikinci el arabalar revaçta! Renault Megane, Fiat Linea, Hyundai Getz, Nissan Micra...

87.225 lira altı alınabilecek ikinci arabalar revaçta. Koronavirüs pandemisi nedeniyle otomobil markaları bir süre boyunca araba üretemeyince ikinci elde fiyatlar aşırı derecede artmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın son aylarında üretimin başlamasının ardından ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş yerini düşüşe bırakmıştı. Halen araba satışı gerçekleştirilen ilan sitelerinde bazı modellere istenen fiyatlar değişkenlik gösterirken 87 bin 225 liranın altında pek çok otomobil satışı da yapılıyor. Bu modeller arasında Renault Megane, Fiat Linea, Hyundai Getz, Nissan Micra gibi pek çok araba yer alıyor.