87.225 lira altı alınabilecek ikinci el arabalar revaçta! Renault Megane, Fiat Linea, Hyundai Getz, Nissan Micra...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 2. el arabalara rağbet gösterilmeye başlandı. Piyasada canlılığın başlamasıyla birlikte var olan aracını değiştirmek isteyen ya da bir araç almak isteyenler satışların yapıldığı araba pazarlarına gidiyor veya online satış yapılan ilan sitelerinde güncel fiyatları inceleyip karşılaştırma yapıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte sıfır araç üretilemediğinden fırlayan fiyatlar dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Ancak sıfır araç üretiminin başlaması fiyatlardaki yükseliş trendini kırmıştı. Yaz aylarıyla fiyatlarda artış görülüyor. Haberimizde online ilan sitelerinde yer alan 87 bin 225 liranın altındaki otomobillerin listesini ekledik.
87.225 lira altı alınabilecek ikinci arabalar revaçta. Koronavirüs pandemisi nedeniyle otomobil markaları bir süre boyunca araba üretemeyince ikinci elde fiyatlar aşırı derecede artmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın son aylarında üretimin başlamasının ardından ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş yerini düşüşe bırakmıştı. Halen araba satışı gerçekleştirilen ilan sitelerinde bazı modellere istenen fiyatlar değişkenlik gösterirken 87 bin 225 liranın altında pek çok otomobil satışı da yapılıyor. Bu modeller arasında Renault Megane, Fiat Linea, Hyundai Getz, Nissan Micra gibi pek çok araba yer alıyor.