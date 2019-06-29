Emekliye seyyanen zam masada! Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliler, maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammını almaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) başta seyyanen artış olmak üzere 4 talep geldi. Dernek Başkanı Ergün, 'TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Seyyanen zam Emekliler Günü hediyesi olur' dedi. Peki emekli maaşarına seyyanen zam yapılacak mı? Temmuz zammı emekli maaşarına nasıl yansıyacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği detaylar...
29.06.2019 08:04
- Son Güncelleme: 29.06.2019 08:04
Emekliler Günü'nü emeklilerin sorun ve taleplerinin dile getirildiği önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Ergün, 2000 yılı sonrası emekli olanların intibaklarının yapılması ve tüm emeklilerin sağlık katkı paylarından muaf tutulmasının ve ek ödeme oranlarının artırılmasının, başlıca talepleri olduğunu dile getirdi.
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