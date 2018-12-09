Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Emekliler gözünü torba yasa ile gelen düzenlemelere çevirdi. Milyonlarca emekliye müjde içeren torba yasa ile birlikte emekliler için taban maaş uygulamasına geçilecek. Böylelikle emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak. Peki torba yasada emekliler için başka düzenleme var mı? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? Faruk Erdem detayları sizin için Yeni Asır'da yazdı. İşte o yazı...

9 Aralık 2018 Pazar, 10:59:20 Güncelleme: 11:04:45
Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Komisyonda kabul edilen torba yasa ile emeklilere taban aylık getiriliyor. Böylece bin liranın altında maaş kalmayacak. Ayrıca bunun için de seyyanen zam yapılacak. Artış 400 lirayı bulacak, Ocak artışı da eklenecek

Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı ve yasa teklifini Meclis'e gönderdi. Söz konusu düzenlemenin de içinde olduğu Torba Yasa Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

HERKES YARARLANACAK
Böylece malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek.

Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Yani emekli maaşlarına bu düzenleme ile bir taban getirilmiş oldu. Bu taban şimdilik 1.000 lira olarak belirlendi. Bunun altında maaş alanlara da Hazine tarafından fark ödenecek ve bir bakıma seyyanen zam yapılacak.

Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

NASIL ARTACAK?
600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 200 binden fazla emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak.
Maaşlar 400 liraya varan zam yapılarak bin liraya tamamlanacak.
Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Yani 600 lira alan bir emekliye 400 lira zam yapılacak ve maaşı bin liraya tamamlanacak.
Tabi bu emeklimiz Ocak zammından da yararlanacak.
Böylece çifte bir artış yaşanacak.

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