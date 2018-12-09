Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Komisyonda kabul edilen torba yasa ile emeklilere taban aylık getiriliyor. Böylece bin liranın altında maaş kalmayacak. Ayrıca bunun için de seyyanen zam yapılacak. Artış 400 lirayı bulacak, Ocak artışı da eklenecek

Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı ve yasa teklifini Meclis'e gönderdi. Söz konusu düzenlemenin de içinde olduğu Torba Yasa Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.