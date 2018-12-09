Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gençlere büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı genç girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor. İş kurmak isteyen gençleri büyük teşvikler bekliyor. 30 yaşından küçük olan ve iş kurmak isteyen gençler, 8 bin 400 lira prim, 17 bin 300 lira gelir vergisi indiriminden faydalanabiliyor.

9 Aralık 2018 Pazar, 09:08:01 Güncelleme: 09:14:59
Hazine ve Maliye Bakanlığından gençlere büyük destek

Yeni iş kuran gençlere vergi ve prim teşviki sağlanıyor. Vergi teşviki üç yıl, prim teşviki bir yıl sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), genç girişimcilere sağlanan vergi ve prim teşvikine ilişkin ayrıntıları bir broşürde topladı. Kendi işini kurmak isteyen gençlere sağlanan vergi ve prim teşvikinden, kimler nasıl yararlanacak? İşte detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığından gençlere büyük destek

3 YIL BOYUNCA SÜRÜYOR
Vergi teşviki 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerine uygulanıyor. Bunların, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı, Gelir Vergisi'nden istisna tutuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından gençlere büyük destek

EN FAZLA 17 BİN 130 LİRA
Bu yılki vergi dilimleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 75 bin lira gelir elde eden bir genç girişimci 17 bin 130 lira Gelir Vergisi ödemekten kurtulacak. Geliri daha fazla olan girişimciler ise kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı için ödemeleri gereken 17 bin 130 lirayı ödemeyecekler.

Hazine ve Maliye Bakanlığından gençlere büyük destek

Şartlar neler?
Kazanç istisnasından; ilk defa Gelir Vergisi mükellefi olan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış kişiler yararlanabiliyor. Mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye geliri, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından gençlere büyük destek

Sigorta avantajı
Girişimcilerin, hem vergi hem de sosyal güvenlik prim teşvikinden yararlanabilmesi için ise Bağ-Kur (4B) kapsamında ilk defa sigorta tescilinin 1 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılmış olması gerekiyor.

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