Emekliye 600 TL | Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 ilraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 600 liraya kadar çıkardı. Hem emekliye hem emekli getirene promosyon da gözde. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi bankanın ek fırsatları daha fazla? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 02:10:52 Güncelleme: 08:00:15
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