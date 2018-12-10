Emekliye 600 TL | Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emekliler için rekabet içerisinde. Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor.