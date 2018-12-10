Emekliye 600 TL | Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 ilraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 600 liraya kadar çıkardı. Hem emekliye hem emekli getirene promosyon da gözde. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi bankanın ek fırsatları daha fazla? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

10 Aralık 2018 Pazartesi, 02:10:52 Güncelleme: 08:00:15
Emekliye 600 TL | Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emekliler için rekabet içerisinde. Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor.

Emekliye 600 TL | Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var. Böylece emekli 450, yakını 100 lira promosyon alabiliyor. İşte bazı bankaların uygulamaları:

Emekliye 600 TL | Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 450 liraya varan promosyon veriyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliye 600 TL | Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da her emekli için 100 lira veriyor.

Emekliye 600 TL | Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Kredilerde özel faiz, Bonus kartıyla otomatik ödeme talimatı verenlere 3 ay doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Emekliye seyyanen zam geliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?