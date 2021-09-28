BİM’den beklenmedik sürpriz! 1 Ekim aktüel ürünlere kataloğunu görenler bir daha baktı! İndirimin böylesi görülmedi...

Salonlara para vermeden evde sporunuzu yapmak için tüm ekipmanlar BİM'de Cuma gününden itibaren indirime giriyor. Spor çantası, spor ayakkabısı, eldiven, egzersiz aleti, antreman bandı, pilates çemberi, eşofman takımı, spor çorabı ve daha bir çok ürün 1 Ekim'de indirimli fiyatıyla BİM mağazalarında satışa sunulacak. BİM'in bu haftaki indirimli ürünlerini görenler Cuma günü sabah saatlerinden itibaren mağaza önlerinde kuyruk oluşturacak. İşte merakla beklenen 1 Ekim aktüel ürünler karaloğu tam liste...