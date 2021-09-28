BİM'den beklenmedik sürpriz! 1 Ekim aktüel ürünlere kataloğunu görenler bir daha baktı! İndirimin böylesi görülmedi...
1 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de 1 Ekim'den itibaren akıllı koşu bandı, boks torbası, pilates matı gibi spor için gerekli tüm ekipmanlar indirime girecek. Bunların yanı sıra akıllı saatler, bitki çayı ve kahve demliği, mutfak için kase, borcam gibi ürünler beklenenden daha uygun fiyata satışa sunulacak. BİM mağazalarına uğramadan alışveriş yapanlar zararlı çıkacak. İşte yepyeni BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu...
28.09.2021 09:09
- Son Güncelleme: 28.09.2021 09:09
Salonlara para vermeden evde sporunuzu yapmak için tüm ekipmanlar BİM'de Cuma gününden itibaren indirime giriyor. Spor çantası, spor ayakkabısı, eldiven, egzersiz aleti, antreman bandı, pilates çemberi, eşofman takımı, spor çorabı ve daha bir çok ürün 1 Ekim'de indirimli fiyatıyla BİM mağazalarında satışa sunulacak. BİM'in bu haftaki indirimli ürünlerini görenler Cuma günü sabah saatlerinden itibaren mağaza önlerinde kuyruk oluşturacak. İşte merakla beklenen 1 Ekim aktüel ürünler karaloğu tam liste...