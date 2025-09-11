PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye rekor promosyon ödemesi: Rakamlar zirve yaptı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankaların promosyon tekliflerinde. Eylül ayında kızışan rekabet, promosyon ödemelerini yeni bir seviyeye taşıdı. Akbank, ING ve Yapı Kredi gibi büyük oyuncuların başı çektiği yarışta teklifler 30.000 TL'yi zorlarken Ocak 2025'te yapılacak maaş zammıyla bu rakamın 33.000 TL'yi aşabileceği öngörülüyor. İşte banka banka güncel tekliflerden örnekler ve emeklinin dikkat etmesi gerekenler...

Ek gelir arayışındaki milyonlarca emekli için en önemli gündem maddelerinden biri olan banka promosyonları, Eylül ayının gelmesiyle birlikte adeta bir yarışa dönüştü. Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan zammın ardından hareketlenen piyasa bankaların müşteri kazanma stratejileriyle yeni bir seviyeye ulaştı. Daha önce 27.000 TL seviyelerinde seyreden tavan promosyon tutarları Akbank, ING, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi büyük oyuncuların cömert teklifleriyle güncellendi.

Net promosyonlar 18.000 TL'ye ulaşırken, ek kampanyalarla birlikte "30.000 TL'ye varan" fırsatlar emeklilerin gündemine oturdu. Bu durum, maaşını taşımak veya mevcut bankasıyla taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için cazip bir dönem başlatırken, akıllardaki en büyük soru ise "Promosyonlar daha da artar mı?" oldu.

REKABET KIZIŞTI: BÜYÜK BANKALARIN GÜNCEL TEKLİFLERİ NELER?

Temmuz ayındaki emekli maaş zammı sonrası bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için promosyon silahını bir kez daha çekti.

Emeklilerin düzenli ve garantili gelir akışı bankalar için değerli bir müşteri portföyü anlamına geliyor. İşte bu rekabette öne çıkan bazı bankalar ve tekliflerinden örnekler:

ING Türkiye: Agresif teklifleriyle dikkat çeken bankalardan biri olan ING, emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan net nakit promosyon sunuyor. Bununla da yetinmeyen banka, otomatik fatura talimatı veren müşterilerine 3.000 TL'ye varan ek nakit ödül vererek toplam fırsatı 18.000 TL'ye taşıyor.

Akbank: Promosyon yarışının iddialı isimlerinden Akbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra, kredi kartı kullananlara özel 2.500 TL chip-para veriyor. Bu sayede toplam ödül tutarı 17.500 TL'ye ulaşıyor.

Yapı Kredi: Sektörün en büyüklerinden olan Yapı Kredi, 3 yıllık taahhütle maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Banka ayrıca, ek olarak "yakınını getir" ve fatura talimatı gibi kampanyalarla bu tutarı daha da artırma imkanı sunuyor.

Türkiye İş Bankası: Türkiye'nin en köklü bankalarından İş Bankası da yarışta yerini alıyor ve emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

30 BİN TL'YE VARAN FIRSAT: BU RAKAMLARA NASIL ULAŞILIYOR?

Bankaların "30.000 TL'ye varan nakit ödül" gibi manşetlerle duyurduğu teklifler, genellikle standart promosyon ödemesinin üzerine eklenen bonuslardan oluşuyor. Emeklilerin bu en yüksek tutarlara ulaşabilmesi için genellikle şu gibi ek şartları yerine getirmesi bekleniyor:

Otomatik Fatura Talimatı: En az 2-3 adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, en yaygın koşuldur.
Yakınını Getirme Kampanyası: Maaşını aynı bankaya taşıması için bir yakınını yönlendiren emeklilere 5.000 TL'ye varan ek ödüller verilebilmektedir.

Kredi Kartı ve Ek Ürünler: Promosyon alınan bankanın kredi kartını aktif kullanmak, belirli bir harcama sözü vermek veya Kredili Mevduat Hesabı (KMH) gibi ek ürünleri kullanmak da teklifi cazip hale getiren unsurlardır.

MAAŞIMI BAŞKA BİR BANKAYA TAŞIMAK İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

e-Devlet Üzerinden Banka Değişikliği (En Kolay Yöntem)

e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama çubuğuna "Banka ve Adres Deşikliği" yazın.

"Sosyal Güvenlik Kurumu" hizmetleri altında çıkan "4A/4B/4C Emekli Aylığı Banka ve Adres Değişikliği" seçeneğine tıklayın.
Açılan sayfada mevcut banka bilgileriniz görünecektir. "Banka Bilgilerini Değiştir" butonuna tıklayarak maaşınızı taşımak istediğiniz yeni bankayı ve şubesini seçin.

Değişikliği onayladığınızda, bir sonraki maaş ödemenizden itibaren aylığınız yeni bankanıza yatmaya başlayacaktır.
Promosyon ödemesini almak için e-Devlet'ten işlemi yaptıktan sonra yeni bankanızın şubesine giderek promosyon sözleşmesini imzalamanız gerekir.

YENİ BANKA ŞUBESİNE GİDEREK

Maaşınızı taşımak istediğiniz bankanın herhangi bir şubesine nüfus cüzdanınızla gitmeniz yeterlidir.
Müşteri temsilcisine emekli maaşınızı o bankaya taşımak ve promosyondan yararlanmak istediğinizi belirtin.
Banka, sizin adınıza gerekli tüm banka değişikliği ve SGK bildirim işlemlerini gerçekleştirecektir. Genellikle sadece bir form imzalamanız yeterli olur.

Bu başvuru sırasında aynı zamanda promosyon taahhütnamesini de imzalarsınız ve promosyon ödemeniz bankanın belirlediği koşullara göre hesabınıza yatırılır.

