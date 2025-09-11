Emekliye rekor promosyon ödemesi: Rakamlar zirve yaptı

Ek gelir arayışındaki milyonlarca emekli için en önemli gündem maddelerinden biri olan banka promosyonları, Eylül ayının gelmesiyle birlikte adeta bir yarışa dönüştü. Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan zammın ardından hareketlenen piyasa bankaların müşteri kazanma stratejileriyle yeni bir seviyeye ulaştı. Daha önce 27.000 TL seviyelerinde seyreden tavan promosyon tutarları Akbank, ING, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi büyük oyuncuların cömert teklifleriyle güncellendi.