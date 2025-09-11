Emekliye rekor promosyon ödemesi: Rakamlar zirve yaptı
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankaların promosyon tekliflerinde. Eylül ayında kızışan rekabet, promosyon ödemelerini yeni bir seviyeye taşıdı. Akbank, ING ve Yapı Kredi gibi büyük oyuncuların başı çektiği yarışta teklifler 30.000 TL'yi zorlarken Ocak 2025'te yapılacak maaş zammıyla bu rakamın 33.000 TL'yi aşabileceği öngörülüyor. İşte banka banka güncel tekliflerden örnekler ve emeklinin dikkat etmesi gerekenler...
